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Армія РФ наступала у бік Харківщини – дані Генштабу (мапа)

Події 07:17   11.08.2023
Оксана Горун
Армія РФ наступала у бік Харківщини – дані Генштабу (мапа)

У ранковому зведенні Генштабу – інформація про наступ ворога на Куп’янському напрямку, а також – обстріли.

На Куп’янському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районі Надії та південніше Новоселівського Луганської області, повідомили в Генштабі. Обидва населені пункти знаходяться біля адмінкордону Харківщини – на умовному напрямку на Борову.

Наступають на Борову

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Уди, Гур’їв Козачок, Одноробівка, Стрілеча, Охримівка та Строївка на Харківщині. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Кам’янка, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Голубівка, Куп’янськ, Кислівка Харківської області“, – поінформував Генштаб ЗСУ.

Минулої доби в цілому по території України ворог завдав п’ять ракетних і 61 авіаційний удар, а також здійснив 70 обстрілів з РСЗВ.

На фронті сталися 34 бойові зіткнення.

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Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два – по зенітно-ракетному комплексу противника. Також минулої доби нашими захисниками було знищено сім ударних БпЛА противника типу “Шахед-136”. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дві станції радіоелектронної боротьби та вузол зв’язку противника“, — перерахували у зведенні.

Автор: Оксана Горун
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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштабу – інформація про наступ ворога на Куп’янському напрямку, а також – обстріли".