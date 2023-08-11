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Армия РФ наступала в сторону Харьковщины — данные Генштаба (карта)

Происшествия 07:17   11.08.2023
Оксана Горун
Армия РФ наступала в сторону Харьковщины — данные Генштаба (карта)

В утренней сводке Генштаба — информация о наступлении врага на Купянском направлении, а также — продолжающихся обстрелах.

На Купянском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе Надежды и к югу от Новоселовского Луганской области, сообщили в Генштабе. Оба населенные пункта находятся у админграницы Харьковщины — на условном направлении на Боровую.

Наступают на Боровую
Иллюстрация: карта DeepState

«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Уды, Гурьев Казачок, Одноробовка, Стрелечья, Охримовка и Строевка Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Каменка, Редкодуб, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Голубовка, Купянск, Кисловка Харьковской области», — проинформировал Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки в целом по территории Украины враг нанес пять ракетных и 61 авиационный удар, а также совершил 70 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 34 боевых столкновения.

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«Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два – по зенитно-ракетному комплексу противника. Также за прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено семь ударных БпЛА противника типа «Шахед-136″. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, две станции радиоэлектронной борьбы и узел связи противника», — перечислили в сводке.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 августа 2023 в 07:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба — информация о наступлении врага на Купянском направлении, а также — продолжающихся обстрелах".