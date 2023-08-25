Горіли гараж та автомобілі: у Харкові сталася пожежа (фото)

25 серпня о 13:36 на вулиці Грозненській загорілися гараж та два автомобілі.

Фото пожежі надіслали в редакцію МГ «Об’єктив».

Площа пожежі склала 50 кв.м. Загоряння локалізували о 13:47. Про це МГ «Об’єктив» повідомив речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко.

Попередньо, за даними рятувальників, причина загоряння – коротке замикання.

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