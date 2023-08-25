Горіли гараж та автомобілі: у Харкові сталася пожежа (фото)
25 серпня о 13:36 на вулиці Грозненській загорілися гараж та два автомобілі.
Фото пожежі надіслали в редакцію МГ «Об’єктив».
Площа пожежі склала 50 кв.м. Загоряння локалізували о 13:47. Про це МГ «Об’єктив» повідомив речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко.
Попередньо, за даними рятувальників, причина загоряння – коротке замикання.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 15:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 серпня о 13:36 на вулиці Грозненській загорілися гараж та два автомобілі.".