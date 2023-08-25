Горели гараж и автомобили: в Харькове произошел пожар (фото)

25 августа в 13:36 на улице Грозненской загорелись гараж и два автомобиля.

Фото пожара прислали в редакцию МГ «Объектив».

Площадь пожара составила 50 кв.м. Возгорание локализовали в 13:47. Об этом МГ «Объектив» сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Предварительно, по данным спасателей, причина возгорания – короткое замыкание.

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