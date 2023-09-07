Держпром додали до переліку об’єктів України під посиленою охороною ЮНЕСКО

ЮНЕСКО внесло 20 об’єктів культурної спадщини України до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом. Серед них – і Держпром із Харкова.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Сьогодні, 7 вересня, Анастасія Бондар, заступниця Міністра культури та інформаційної політики України взяла участь у третьому позачерговому засіданні Комітету Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

Україна виступила з унікальною ініціативою – звернулася до Секретаріату Гаазької конвенції щодо внесення 20 об’єктів до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом.

Під час засідання Комітет ЮНЕСКО підтримав ініціативу України.

Більшість об’єктів уже входять до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та до попереднього Списку світової спадщини ЮНЕСКО, без врахування об’єктів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, історичного центру Одеси та Чернігова. Це безпрецедентно великий список. Мова йде про наступні об’єкти:

Собор Святої Софії та пов’язані з ним монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра;

Львів – Ансамбль історичного центру;

Дерев’яні церкви карпатського регіону. Ясінянська церква Вознесіння Господнього;

Дерев’яні церкви карпатського регіону. Жовківська церква Пресвятої Трійці;

Дерев’яні церкви карпатського регіону. Матківська церква Введення в храм Пресвятої Богородиці;

Дерев’яні церкви карпатського регіону. Нижньовербізька церква Різдва Пресвятої Богородиці;

Дерев’яні церкви карпатського регіону. Потелицька церква Зіслання Святого Духа;

Дерев’яні церкви карпатського регіону. Рогатин – церква Зіслання Святого Духа;

Резиденція Буковинських і Далматинських митрополитів;

Геодезична дуга Струве – Катеринівка;

Геодезична дуга Струве – Баранівка;

Геодезична дуга Струве – Фельштин;

Геодезична дуга Струве – Старо-Некрасівка;

Астрономічна обсерваторія Київського національного університету;

Культурний ландшафт каньйону в Кам’янці-Подільському;

Дендрологічний парк “Софіївка”;

Держпром (будівля Державної промисловості);

Науково-дослідний інститут (НДІ) Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету;

Науково-дослідний інститут (НДІ) Миколаївська астрономічна обсерваторія;