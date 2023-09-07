Госпром добавили в перечень объектов Украины под усиленной охраной ЮНЕСКО
ЮНЕСКО внесло 20 объектов культурного наследия Украины в Международный список культурных ценностей, которые находятся под усиленной защитой. Среди них — и Госпром из Харькова.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
Сегодня, 7 сентября, Анастасия Бондарь, заместитель Министра культуры и информационной политики Украины приняла участие в третьем внеочередном заседании Комитета Второго протокола в Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.
Украина выступила с уникальной инициативой – обратилась в Секретариат Гаагской конвенции о внесении 20 объектов в Международный список культурных ценностей, которые находятся под усиленной защитой.
В ходе заседания Комитет ЮНЕСКО поддержал инициативу Украины.
Большинство объектов уже входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и в предыдущий Список мирового наследия ЮНЕСКО, без учета объектов, находящихся на временно оккупированных территориях, исторического центра Одессы и Чернигова. Это беспрецедентно обширный список:
1. Собор Святой Софии и связанные с ним монастырские постройки, Киево-Печерская Лавра;
2. Львов – Ансамбль исторического центра;
3. Деревянные церкви карпатского региона. Ясинянская церковь Вознесения Господня;
4. Деревянные церкви карпатского региона. Жовковская церковь Пресвятой Троицы;
5. Деревянные церкви карпатского региона. Матковская церковь Введение во храм Пресвятой Богородицы;
6. Деревянные церкви карпатского региона. Нижневербежская церковь Рождества Пресвятой Богородицы;
7. Деревянные церкви карпатского региона. Потелецкая церковь Сослания Святого Духа;
8. Деревянные церкви карпатского региона. Рогатин – церковь Сослания Святого Духа;
9. Резиденция Буковинских и Далматинских митрополитов;
10. Геодезическая дуга Струве – Екатериновка;
11. Геодезическая дуга Струве – Барановка;
12. Геодезическая дуга Струве – Фельштын;
13. Геодезическая дуга Струве – Старо-Некрасовка;
14. Астрономическая обсерватория Киевского национального университета;
15. Культурный ландшафт каньона в Каменце-Подольском;
16. Дендрологический парк «Софиевка»;
17. Госпром (здание Государственной промышленности);
18. Научно-исследовательский институт (НИИ) Астрономическая обсерватория Одесского национального университета;
19. Научно-исследовательский институт (НИИ) Николаевская астрономическая обсерватория;
20. Могила Тараса Шевченко и Государственный историко-естественный музей-заповедник.
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 21:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЮНЕСКО внесло 20 объектов культурного наследия Украины в Международный список культурных ценностей, которые находятся под усиленной защитой. Среди них — и Госпром из Харькова. ".