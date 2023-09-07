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Госпром добавили в перечень объектов Украины под усиленной охраной ЮНЕСКО

Мир 21:47   07.09.2023
Оксана Якушко
Госпром добавили в перечень объектов Украины под усиленной охраной ЮНЕСКО

ЮНЕСКО внесло 20 объектов культурного наследия Украины в Международный список культурных ценностей, которые находятся под усиленной защитой. Среди них — и Госпром из Харькова. 

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Сегодня, 7 сентября, Анастасия Бондарь, заместитель Министра культуры и информационной политики Украины приняла участие в третьем внеочередном заседании Комитета Второго протокола в Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Украина выступила с уникальной инициативой – обратилась в Секретариат Гаагской конвенции о внесении 20 объектов в Международный список культурных ценностей, которые находятся под усиленной защитой.

В ходе заседания Комитет ЮНЕСКО поддержал инициативу Украины.

Большинство объектов уже входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и в предыдущий Список мирового наследия ЮНЕСКО, без учета объектов, находящихся на временно оккупированных территориях, исторического центра Одессы и Чернигова. Это беспрецедентно обширный список:

1. Собор Святой Софии и связанные с ним монастырские постройки, Киево-Печерская Лавра;

2. Львов – Ансамбль исторического центра;

3. Деревянные церкви карпатского региона. Ясинянская церковь Вознесения Господня;

4. Деревянные церкви карпатского региона. Жовковская церковь Пресвятой Троицы;

5. Деревянные церкви карпатского региона. Матковская церковь Введение во храм Пресвятой Богородицы;

6. Деревянные церкви карпатского региона. Нижневербежская церковь Рождества Пресвятой Богородицы;

7. Деревянные церкви карпатского региона. Потелецкая церковь Сослания Святого Духа;

8. Деревянные церкви карпатского региона. Рогатин – церковь Сослания Святого Духа;

9. Резиденция Буковинских и Далматинских митрополитов;

10. Геодезическая дуга Струве – Екатериновка;

11. Геодезическая дуга Струве – Барановка;

12. Геодезическая дуга Струве – Фельштын;

13. Геодезическая дуга Струве – Старо-Некрасовка;

14. Астрономическая обсерватория Киевского национального университета;

15. Культурный ландшафт каньона в Каменце-Подольском;

16. Дендрологический парк «Софиевка»;

17. Госпром (здание Государственной промышленности);

18. Научно-исследовательский институт (НИИ) Астрономическая обсерватория Одесского национального университета;

19. Научно-исследовательский институт (НИИ) Николаевская астрономическая обсерватория;

20. Могила Тараса Шевченко и Государственный историко-естественный музей-заповедник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 21:47;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЮНЕСКО внесло 20 объектов культурного наследия Украины в Международный список культурных ценностей, которые находятся под усиленной защитой. Среди них — и Госпром из Харькова. ".