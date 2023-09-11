Завдяки проєкту «АТБ» у Львові відкрили сучасний амбулаторний простір

Попри важкі випробування воєнного часу, «АТБ» вкотре доводить, що є патріотичним і соціально орієнтованим бізнесом. Окрім всебічної підтримки Збройних сил України, рятівників, медичних установ, вимушених переселенців, постраждалих від ракетних ударів, волонтерських організацій тощо, загальна сума якої вже перевищила 500 млн гривень, «АТБ» не полишає благодійних ініціатив, які було розпочато задовго до повномасштабного вторгнення.

Наразі йдеться про всеукраїнську акцію «Мене це стосується! А тебе?», яка стартувала у 2021 році та мала на меті згуртувати українське суспільство навколо одного з найбільш серйозних і болючих питань сучасності — допомоги онкохворим дітям.

Безпрецедентна за масштабом, залученням зірок, підтримкою громадян акція Всеукраїнського благодійного фонду «АТБ», компанії «АТБ-Маркет» та фонду «Таблеточки» дозволила зібрати кошти на відкриття сучасного амбулаторного простору європейського рівня у львівській Клініці дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. Робота тривала понад рік – і це того вартувало, адже українські малюки, які борються з раком, отримали сучасні, комфортні та безпечні умови для лікування і реабілітації. Простір складається з трьох функціональних кабінетів, спеціальної зони рецепції з медичним реєстратором, який координує потік пацієнтів, маніпуляційного кабінету, затишного залу очікування та дитячої зони, де малеча зможе розважитись і без стресу очікувати на процедури. Також облаштовано сучасний архів і комфортну гігієнічну кімнату. Амбулаторія має окрему вентиляційну систему, що виключає вірогідність попадання забрудненого повітря в приміщення з пацієнтами.

«До відкриття цього простору прийом амбулаторних пацієнтів, очікування результатів досліджень та інші візити в лікарню, які не потребували госпіталізації, лікар проводив в одному кабінеті. Зазвичай це щодня близько 10–15 пацієнтів і особи, що їх супроводжують. Таке скупчення людей і відсутність просторих приміщень створювало дискомфорт і медикам, і хворим. Тоді з’явилась ідея створити окремі кабінети для амбулаторного прийому. Завдяки доброчинцям, котрі взяли участь в акції, фонду «Таблеточки» та «АТБ» зараз маємо реалізований проєкт», — поділився очільник Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Роман Кізима.

Тільки уявіть: щодня три українські родини дізнаються, що в їхньої дитини рак. Ефективна боротьба з цим непростим недугом вимагає колосальних зусиль, чималих ресурсів і надсучасного обладнання. Благодійний проєкт «АТБ» доводить, що спільними зусиллями, долучивши до цього мільйони небайдужих громадян і партнерів по бізнесу, навіть неможливе може стати можливим.

Варто зазначити, що це не перша благодійна акція, яку реалізував благодійний фонд «АТБ» останнім часом, але саме ця ініціатива може вважатися особливою за масштабом проведення і залученням до неї максимальної кількості учасників, а головне — за значенням цієї місії.

«За останні півтора року ми всі у повній мірі відчули справжню цінність взаємодопомоги та турботи один про одного. Й ця благодійна ініціатива абсолютно довела, що співчуття, щирість, небайдужість та бажання допомогти перемагають в серцях українців. Ми розуміємо, що тільки об’єднавшись, здатні долати хвороби та відчай. Тільки системно займаючись благодійністю, ставлячи максимальні цілі, формуючи широку команду однодумців, можна досягати неймовірних результатів. Реалізувати найамбітніші проєкти! Ми щиро вдячні всім партнерам, кожному покупцеві, хто не залишився осторонь, підтримував і брав активну участь у реалізації нашої загальної із благодійним фондом «Таблеточки» ініціативи», — сказав начальник управління з корпоративних комунікацій «АТБ», директор всеукраїнського благодійного фонду «АТБ» Сергій Демченко.

Війна багато чого змінила в українському суспільстві, бізнесі, політиці та житті загалом. Однак разом із цим проявилася справжня міць, незламність і щирість українського характеру.

Перейшовши на особливий режим роботи ще у перший день вторгнення, «АТБ» стабільно забезпечує мільйони громадян гарантовано свіжими продуктами та товарами першої необхідності за чесними цінами та розгорнула потужну благодійну кампанію з підтримки наших захисників і суспільства. Окрім сотень тонн провіанту на потреби ЗСУ, вже передано більше тисячі автомобілів спеціального призначення, для потреб оборонців закуплено понад тисячу сучасних дронів. Також тисячі безоплатних пакетів з продовольством від «АТБ» отримали мешканці найбільш постраждалих деокупованих населених пунктів на Харківщині та Херсонщині. Ці добрі справи не стали на заваді реалізації не менш важливих мирних ініціатив.

«Через повномасштабне вторгнення постало багато викликів, але це не скасувало наявних. Важкохворі діти, як і раніше, продовжують потребувати лікування медиками та допомоги від благодійників. Саме тому Благодійний фонд «Таблеточки» залишається сфокусованим на своїй місії – створювати умови для якісної медичної допомоги дітям, хворим на рак. Західна частина України, зокрема ЗУСДМЦ, є одним із ключових напрямків, куди націлена левова частка допомоги фонду. Адже там лікується велика кількість онкохворих дітей з усієї країни, в тому числі з територій, на яких тривають бойові дії, а також тимчасово окупованих. Я вдячний усім українцям, котрі навіть у часи війни знаходять сили та час для допомоги дітям», — розповів В’ячеслав Биков, виконавчий директор благодійного фонду «Таблеточки».

«Створення амбулаторного простору стало можливим завдяки вашій підтримці та небайдужості. Дякую партнерам – мережі магазинів «АТБ», ВБФ «АТБ», дирекції лікарні та медичному персоналу. Разом попри все продовжуємо наближати майбутнє, де жодна дитина в Україні не помиратиме від раку», – додав Биков.

Довідково:

Благодійність в «АТБ» є одним з пріоритетних напрямків діяльності. У 2017-му році було засновано Всеукраїнський благодійний фонд «АТБ», головним завданням якого є всебічна підтримка та допомога різноманітним верствам населення: тяжко хворим дітям, родинам загиблих воїнів, багатодітним сім’ям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях та багатьом іншим. Серед найбільш масштабних благодійних програм мирного часу: «Дерево життя», «Цукерка добра», «Благодій» тощо.

Благодійний фонд «Таблеточки» є найбільшим в Україні фондом у сфері дитячої онкології, який працює з 2011 року, надаючи допомогу дітям та їхнім сім’ям на кожному етапі лікування від раку. За час роботи фонду адресну допомогу отримали понад 7 000 сімей. Наразі під опікою фонду щомісячно перебувають 500 дітей — це онкохворі діти, які лікуються в Україні, а також ті, хто був змушений виїхати на лікування за кордон.

На правах реклами