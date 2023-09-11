Благодаря проекту АТБ во Львове открыли современное амбулаторное пространство

Несмотря на тяжелые испытания военного времени, «АТБ» еще раз доказывает, что является патриотическим и социально ориентированным бизнесом. Кроме всесторонней поддержки ВСУ, спасателей, медицинских учреждений, вынужденных переселенцев, пострадавших от ракетных ударов, волонтерских организаций и т.д., общая сумма которой уже превысила 500 млн гривен, «АТБ» не оставляет благотворительные инициативы, начатые задолго до полномасштабного вторжения.

Речь идет о всеукраинской акции «Меня это касается! А тебя?», которая стартовала в 2021 году и преследовала цель сплотить украинское общество вокруг одного из наиболее серьезных и болезненных вопросов современности — помощи онкобольным детям.

Беспрецедентная по масштабу, привлечению звезд, поддержке граждан акция Всеукраинского благотворительного фонда «АТБ», компании «АТБ-Маркет» и фонда «Таблеточки» позволила собрать средства на открытие современного амбулаторного пространства европейского уровня во львовской Клинике детской онкологии и трансплантации костного мозга.

Работа продолжалась больше года – и это того стоило, ведь украинские дети, борющиеся с раком, получили современные, комфортные и безопасные условия для лечения и реабилитации. Пространство состоит из трех функциональных кабинетов, специальной зоны рецепции с медицинским регистратором, координирующим поток пациентов, манипуляционного кабинета, уютного зала ожидания и детской зоны, где ребенок сможет развлечься и без стресса ожидать процедуры. Также обустроен современный архив и комфортная гигиеническая комната. Амбулатория имеет отдельную вентиляционную систему, что исключает возможность попадания загрязненного воздуха в помещение с пациентами.

«До открытия этого пространства прием амбулаторных пациентов, ожидания результатов исследований и другие визиты в больницу, которые не нуждались в госпитализации, врач проводил в одном кабинете. Обычно это ежедневно около 10–15 пациентов и сопровождающие их люди. Такое скопление людей и отсутствие просторных помещений создавало дискомфорт и медикам, и больным. Тогда возникла идея создать отдельные кабинеты для амбулаторного приема. Благодаря благотворителям, принявшим участие в акции, фонду «Таблеточки» и «АТБ» сейчас реализован проект», — поделился глава Западноукраинского специализированного детского медицинского центра Роман Кизима.

Только представьте: каждый день три украинских семьи узнают, что у их ребенка рак. Эффективная борьба с этим непростым недугом требует колоссальных усилий, немалых ресурсов и сверхсовременного оборудования. Благотворительный проект «АТБ» доказывает, что совместными усилиями, приобщив к этому миллионы неравнодушных граждан и бизнес-партнеров, даже невозможное может стать возможным.

Стоит отметить, что это не первая благотворительная акция, реализованная благотворительным фондом «АТБ» в последнее время, но именно эта инициатива может считаться особенной по масштабу проведения и привлечению к ней максимального количества участников, а главное — по значению этой миссии.

«За последние полтора года мы все в полной мере ощутили подлинную ценность взаимопомощи и заботы друг о друге. И эта благотворительная инициатива абсолютно доказала, что сочувствие, искренность, неравнодушие и желание помочь побеждают в сердцах украинцев. Мы понимаем, что только объединившись, способны преодолевать болезни и отчаяние. Только системно занимаясь благотворительностью, ставя максимальные цели, формируя широкую команду единомышленников, можно добиваться невероятных результатов. Реализовать самые амбициозные проекты! Мы искренне благодарны всем партнерам, каждому покупателю, кто не остался в стороне, поддерживал и активно участвовал в реализации нашей общей с благотворительным фондом «Таблеточки» инициативы», — сказал начальник управления по корпоративным коммуникациям «АТБ», директор всеукраинского благотворительного фонда «АТБ» Сергей Демченко.

Война многое изменила в украинском обществе, бизнесе, политике и жизни в целом. Однако вместе с этим проявилась настоящая мощь, несокрушимость и искренность украинского характера.

Перейдя на особый режим работы еще в первый день вторжения, АТБ стабильно обеспечивает миллионы граждан гарантированно свежими продуктами и товарами первой необходимости по честным ценам и развернула мощную благотворительную кампанию по поддержке наших защитников и общества. Кроме сотен тонн провианта на нужды ВСУ, уже передано более тысячи автомобилей специального назначения, для нужд защитников закуплено более тысячи современных дронов. Также тысячи безвозмездных пакетов с продовольствием от АТБ получили жители наиболее пострадавших деоккупированных населенных пунктов в Харьковской и Херсонской областях. Эти добрые дела не помешали реализации не менее важных мирных инициатив.

«Из-за полномасштабного вторжения возникло много вызовов, но это не отменило имеющихся. Тяжелобольные дети по-прежнему продолжают нуждаться в лечении медиками и помощи от благотворителей. Именно поэтому Благотворительный фонд «Таблеточки» остается сфокусированным на своей миссии – создавать условия для качественной медицинской помощи детям, больным раком. Западная часть Украины, в частности ЗУСДМЦ, является одним из ключевых направлений, куда направлена львиная доля помощи фонда. Там ведь лечится большое количество онкобольных детей со всей страны, в том числе с территорий, на которых продолжаются боевые действия, а также временно оккупированных. Я благодарен всем украинцам, которые даже во время войны находят силы и время для помощи детям», – рассказал Вячеслав Быков, исполнительный директор благотворительного фонда «Таблеточки».

«Создание амбулаторного пространства стало возможным благодаря вашей поддержке и неравнодушию. Благодарю партнеров – сети магазинов «АТБ», ПБФ «АТБ», дирекции больницы и медицинского персонала. Вместе с тем продолжаем приближать будущее, где ни один ребенок в Украине не будет умирать от рака», — добавил Быков.

Справка:

Благотворительность в АТБ является одним из приоритетных направлений деятельности. В 2017 году был основан Всеукраинский благотворительный фонд «АТБ», главной задачей которого является всесторонняя поддержка и помощь разнообразным слоям населения: тяжело больным детям, семьям погибших воинов, многодетным семьям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях и многим другим. Среди наиболее масштабных благотворительных программ мирного времени: «Дерево жизни», «Конфета добра», «Благотворитель» и т.д.

Благотворительный фонд «Таблеточки» является крупнейшим в Украине фондом в сфере детской онкологии, который работает с 2011 года, оказывая помощь детям и их семьям на каждом этапе лечения от рака. За время работы фонда адресную помощь получили более 7000 семей. Сейчас на попечении фонда ежемесячно находятся 500 детей — это онкобольные дети, которые лечатся в Украине, а также те, кто был вынужден выехать на лечение за границу.

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