Сильні дощі очікуються завтра на Харківщині: попередження синоптиків
Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні завтра, 15 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
«Вдень в південно-західній половині області очікуються значні дощі, I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 14:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні завтра, 15 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".