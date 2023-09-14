«Каструлю зніми з голови»: мовний скандал в супермаркеті у Харкові (відео)

У Харкові стався мовний скандал між журналісткою та охоронцем торгової мережі «МЕТРО» через відмову останнього говорити українською мовою, повідомила журналістка Мар’я Уманська.

«Ось так сьогодні мені в супермаркеті «МЕТРО» на Гагаріна порадили «зняти каструлю з голови» за те, що я вимагала спілкуватися українською. Передувала цьому низка подій, які врешті-решт призвели до конфлікту, але це – апофеоз», – йдеться у публікації.

На відео дівчина просить охоронця вибачитися перед нею та її чоловіком. Вона також зазначила, що має право вимагати, щоб із нею розмовляли українською мовою.

«Можу на російській говорити, можу на українській, що далі? Нікому нічого я не зобов’язаний. Каструлю з голови зніми», – відповів охоронець.

«МЕТРО» відреагували на пост журналістки: вибачилися та повідомили, що охоронця вже звільнено.

«Компанія припинила співпрацю з охоронцем, принесла вибачення, зі мною звʼязався директор супермаркету, де відбувалися події. Також далі у мене планується спілкування з охоронною фірмою, з якою мережа супермаркетів має контракт. Утім, я вважаю за потрібне написати заяву до поліції за статтею 161 ККУ. І це буде зроблено», – заявила журналістка.

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