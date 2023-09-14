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«Кастрюлю сними с головы»: языковой скандал в супермаркете в Харькове (видео)

Происшествия 11:30   14.09.2023
Виктория Яковенко
«Кастрюлю сними с головы»: языковой скандал в супермаркете в Харькове (видео)

В Харькове произошел скандал между журналисткой и охранником торговой сети «МЕТРО» из-за отказа последнего говорить на украинском языке, сообщила журналистка Марья Уманская.

«Вот так сегодня мне в супермаркете «МЕТРО» на Гагарина посоветовали «снять кастрюлю с головы» за то, что я требовала общаться на украинском. Предшествовал этому ряд событий, которые в конце концов привели к конфликту, но это апофеоз», — говорится в публикации.

На видео девушка просит охранника извиниться перед ней и ее мужем. Она также отметила, что имеет право требовать, чтобы с ней разговаривали на украинском языке.

«Могу на русском говорить, могу на украинском, что дальше? Никому ничего я не обязан», – ответил охранник.

«МЕТРО» отреагировали на пост журналистки: извинились и сообщили, что охранник уже уволен.

«Компания прекратила сотрудничество с охранником, принесла извинения, со мной связался директор супермаркета, где происходили события. Также дальше у меня планируется общение с охранной фирмой, с которой у сети супермаркетов есть контракт. Впрочем, я считаю нужным написать заявление в полицию по статье 161 УКУ. И это будет сделано», – заявила журналистка.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 11:30;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове произошел скандал между журналисткой и охранником торговой сети «МЕТРО» из-за отказа последнего говорить на украинском языке, сообщила журналистка Марья Уманская.".