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Сильные дожди ожидаются завтра на Харьковщине: предупреждение синоптиков

Общество 14:41   14.09.2023
Виктория Яковенко
Сильные дожди ожидаются завтра на Харьковщине: предупреждение синоптиков

Об опасных метеорологических явлениях в регионе завтра, 15 сентября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Днем в юго-западной половине области ожидаются значительные дожди, I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 14:41;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в регионе завтра, 15 сентября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".