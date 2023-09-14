Сильные дожди ожидаются завтра на Харьковщине: предупреждение синоптиков
Об опасных метеорологических явлениях в регионе завтра, 15 сентября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
«Днем в юго-западной половине области ожидаются значительные дожди, I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 14:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в регионе завтра, 15 сентября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".