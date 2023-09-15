265 мільйонів на шкільні укриття: Синєгубов розповів, як витратить гроші
Начальник ХОВА Олег Синєгубов на обласному засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України повідомив про плани будівництва та ремонту укриттів у навчальних закладах області.
“Рішенням Кабінету Міністрів України на облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти Харківській області передбачено кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 224,6 мільйона гривень. Співфінансування місцевих бюджетів становить 40,2 мільйона гривень”, – повідомив Синєгубов.
За ці майже 265 мільйонів планують збудувати два нові укриття та ще дев’ять – капітально відремонтувати. Для будівництва та капремонту ще дев’яти укриттів планують виготовити проєктно-кошторисну документацію, зазначили у пресслужбі ХОВА. Там обіцяють, що всі проєкти відповідатимуть державним будівельним нормам – тобто в таких укриттях діти зможуть навчатись офлайн і під час війни.
Серед “передовиків виробництва укриттів” – Пісочинська громада. Там, за словами селищного голови Олега Чернобая, вже облаштували сучасне укриття в одній зі шкіл. Воно розраховане на 700 осіб.
“Ми вже підготували проєктно-кошторисну документацію для того, щоб побудувати на території громади нові сучасні протирадіаційні укриття з властивостями сховища класу А-1. Вже пройшли відповідні експертизи і готуємо документи для подання тендеру. З 1 листопада поточного року вступають в дію нові норми ДБН. Контролювати цей процес і приймати в експлуатацію об’єкти будуть працівники ДСНС. І ми, і відповідні служби зацікавлені, щоб всі укриття відповідали на 100% вимогам ДБН”, – сказав Чернобай.
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Він також попросив провести для представників місцевого самоврядування навчання за участю ДСНС – щоб усі сторони розуміли вимоги, які будуть пред’являти до укриття перевіряльники. Відповідні семінари у регіоні пообіцяв провести в.о. начальника ДСНС України Володимир Демчук.
Зазначимо, що загалом, за даними ХОВА, зараз в області розпочав навчальний рік 1121 навчальний заклад, де навчається 393 100 осіб. Отже, процес облаштування за відповідними нормами укриттів у кожній зі шкіл обіцяє розтягнутися на роки.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 18:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов на обласному засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України повідомив про плани будівництва та ремонту укриттів у навчальних закладах області".