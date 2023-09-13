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У громаді на Харківщині збудують укриття в школі за 30 млн грн (відео)

Суспільство 11:12   13.09.2023
Оксана Горун
У громаді на Харківщині збудують укриття в школі за 30 млн грн (відео)

Про плани щодо безпеки навчального процесу розповів мер Лозової на Харківщині Сергій Зеленський.

Він зазначив, що зараз школярі Лозівської громади, яка протягом усього повномасштабного вторгнення вважалася тиловою, навчаються онлайн. Щоб повернути дітей за парти, необхідно обладнати укриття, які відповідають державним нормам.

Продовжуємо займатися поточними ремонтами, а  також реконструкцією наших укриттів для безпеки дітей. Затвердили на сесії кошторис на укриття однієї зі шкіл нашої громади. Сума значна – понад 30 млн. Робимо наше місто безпечнішим“, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у Харкові готуються побудувати дві “підземні школи” – великі бомбосховища біля ліцею №91 у Слобідському районі та гімназії №88 в Індустріальному.

Читайте також: Майже 225 млн грн йдуть на ремонт і побудову укриттів у школах Харківщини

Автор: Оксана Горун
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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про плани щодо безпеки навчального процесу розповів мер Лозової на Харківщині Сергій Зеленський".