В громаде на Харьковщине построят укрытие в школе за 30 млн грн (видео)
О планах обеспечения безопасности учебного процесса рассказал мэр Лозовой на Харьковщине Сергей Зеленский.
Он отметил, что сейчас школьники Лозовской громады, которая на протяжении всего полномасштабного вторжения считалась тыловой, учатся онлайн. Чтобы вернуть детей за парты, необходимо оборудовать укрытия, которые отвечают государственным нормам.
«Продолжаем заниматься текущими ремонтами, а также реконструкцией наших укрытий для безопасности детей. Утвердили на сессии смету на укрытие одной из школ нашей громады. Сумма значительная – более 30 млн. Делаем наш город более безопасным», — сказал Зеленский.
Напомним, в Харькове готовятся построить две «подземные школы» — большие бомбоубежища возле лицея №91 в Слободском районе и гимназии №88 в Индустриальном.
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 11:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О планах обеспечения безопасности учебного процесса рассказал мэр Лозовой на Харьковщине Сергей Зеленский".