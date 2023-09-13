Live
  • Ср 13.09.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.19
    • 🟢

В громаде на Харьковщине построят укрытие в школе за 30 млн грн (видео)

Общество 11:12   13.09.2023
Оксана Горун
В громаде на Харьковщине построят укрытие в школе за 30 млн грн (видео) Фото: Елена Нагорная

О планах обеспечения безопасности учебного процесса рассказал мэр Лозовой на Харьковщине Сергей Зеленский.

Он отметил, что сейчас школьники Лозовской громады, которая на протяжении всего полномасштабного вторжения считалась тыловой, учатся онлайн. Чтобы вернуть детей за парты, необходимо оборудовать укрытия, которые отвечают государственным нормам.

«Продолжаем заниматься текущими ремонтами, а также реконструкцией наших укрытий для безопасности детей. Утвердили на сессии смету на укрытие одной из школ нашей громады. Сумма значительная – более 30 млн. Делаем наш город более безопасным», — сказал Зеленский.

Напомним, в Харькове готовятся построить две «подземные школы» — большие бомбоубежища возле лицея №91 в Слободском районе и гимназии №88 в Индустриальном.

Читайте также: Почти 225 млн грн. идут на ремонт и строительство укрытий в школах Харьковщины

Автор: Оксана Горун
Популярно
Грозят ли Харькову отключения света по графику с 1 октября: ответ Укрэнерго
Грозят ли Харькову отключения света по графику с 1 октября: ответ Укрэнерго
13.09.2023, 09:29
Сотни тысяч, найденные у корректировщицы в Харькове, суд отдал арендодателю
Сотни тысяч, найденные у корректировщицы в Харькове, суд отдал арендодателю
12.09.2023, 09:52
Продавал «непригодность»: на Харьковщине разоблачили начальника военкомата
Продавал «непригодность»: на Харьковщине разоблачили начальника военкомата
13.09.2023, 12:00
Командующий Воздушных сил ВСУ прокомментировал взрывы в Севастополе
Командующий Воздушных сил ВСУ прокомментировал взрывы в Севастополе
13.09.2023, 10:44
На объектах энергетики в Украине построили защитные сооружения — Кудрицкий
На объектах энергетики в Украине построили защитные сооружения — Кудрицкий
13.09.2023, 09:42
Синоптики предупредили о чрезвычайной опасности на Харьковщине до конца недели
Синоптики предупредили о чрезвычайной опасности на Харьковщине до конца недели
13.09.2023, 12:41

Новости по теме:

10:13
«Первая неделя прошла хорошо» — Терехов об обучении в метро-школе Харькова
09:25
Строительство двух школ под землей в Харькове: принято первое решение
09:42
Очень много желающих: Терехов сообщил, что в метро оборудовали еще один класс
17:36
Глава МВД Клименко посетил первоклашек в метро-школе Харькова (видео)
13:41
Терехов показал, как в метро-школе начался первый учебный день (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В громаде на Харьковщине построят укрытие в школе за 30 млн грн (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 11:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О планах обеспечения безопасности учебного процесса рассказал мэр Лозовой на Харьковщине Сергей Зеленский".