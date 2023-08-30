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Почти 225 млн грн. идут на ремонт и строительство укрытий в школах Харьковщины

Общество 17:38   30.08.2023
Оксана Якушко
Почти 225 млн грн. идут на ремонт и строительство укрытий в школах Харьковщины

В школах Харьковской области построят 2 новых укрытия и отремонтируют 12 существующих, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Харьковская область получила государственную субвенцию для обустройства укрытий в региональных учебных заведениях в размере 224,6 миллиона гривен. Почти 40,2 миллиона гривен — это софинансирование от органов местного самоуправления», – рассказал Олег Синегубов.

Средства госсубвенции направят на строительство новых защитных сооружений в учебных заведениях Харьковского и Красноградского районов, где в будущем планируют стартовать офлайн-обучение.

За счет субвенции планируют капитально отремонтировать 12, обустроить или реконструировать существующие укрытия в учебных заведениях региона и разработать 8 проектов по изготовлению проектно-сметной документации по ремонту укрытий в Чугуевском, Изюмском, Красноградском, Харьковском и Богодуховском районах.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 17:38;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В школах Харьковской области построят 2 новых укрытия и отремонтируют 12 существующих, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".