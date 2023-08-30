Майже 225 млн грн. йдуть на ремонт і побудову укриттів у школах Харківщини
У школах Харківської області збудують 2 нових укриття та відремонтують 12 існуючих, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Харківська область отримала державну субвенцію для облаштування укриттів у регіональних закладах освіти у розмірі 224,6 мільйона гривень. Майже 40,2 мільйона гривень буде залучено як співфінансування від органів місцевого самоврядування», – розповів Олег Синєгубов.
Кошти держсубвенції спрямують на будівництво нових захисних споруд у закладах освіти Харківського та Красноградського районів, де у майбутньому планують розпочати офлайн-навчання.
За рахунок субвенції планують капітально відремонтувати 12, облаштувати або реконструювати існуючі укриття у закладах освіти регіону та розробити 8 проектів із виготовлення проектно-кошторисної документації щодо ремонту укриттів у Чугуївському, Ізюмському, Красноградському, Харківському та Богодухівському районах.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2023 в 17:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У школах Харківської області збудують 2 нових укриття та відремонтують 12 існуючих, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".