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Привести до ладу укриття в харківському ліцеї вимагають через суд

Суспільство 12:44   28.08.2023
Вікторія Яковенко
Привести до ладу укриття в харківському ліцеї вимагають через суд Фото: Харківська обласна прокуратура

У Холодногірському районі фахівці виявили порушення в утриманні укриття на балансі ліцею. Однак після перевірки захисну споруду не привели до ладу, тому прокуратура звернулася до суду.

«У ході перевірок уповноваженим органом виявлено порушення техногенної та пожежної безпеки, зокрема встановлено, що споруду цивільного захисту не обладнано системами протипожежного захисту», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Як йдеться у публікації, про виявлені порушення було складено припис, проте навчальний заклад так і не усунув порушення.

У зв’язку з цим прокуратура направила до суду позов. Харківський окружний адміністративний суд його задовольнив.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 12:44;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Холодногірському районі фахівці виявили порушення в утриманні укриття на балансі ліцею. Однак після перевірки захисну споруду не привели до ладу, тому прокуратура звернулася до суду.".