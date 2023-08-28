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Привести в порядок укрытие в харьковском лицее требуют через суд

Общество 12:44   28.08.2023
Виктория Яковенко
Привести в порядок укрытие в харьковском лицее требуют через суд Фото: Харьковская областная прокуратура

В Холодногорском районе специалисты выявили нарушения в содержании укрытия на балансе лицея. Однако после проверки защитное сооружение не привели в порядок, поэтому прокуратура обратилась в суд.

«В ходе проверок уполномоченным органом выявлены нарушения техногенной и пожарной безопасности, в частности установлено, что сооружение гражданской защиты не оборудовано системами противопожарной защиты», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Как говорится в публикации, об обнаруженных нарушениях составили предписание, однако учебное заведение, так и не устранило нарушения.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск. Харьковский окружной административный суд его удовлетворил.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 12:44;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Холодногорском районе специалисты выявили нарушения в содержании укрытия на балансе лицея. Однако после проверки защитное сооружение не привели в порядок, поэтому прокуратура обратилась в суд.".