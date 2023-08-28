Привести в порядок укрытие в харьковском лицее требуют через суд

В Холодногорском районе специалисты выявили нарушения в содержании укрытия на балансе лицея. Однако после проверки защитное сооружение не привели в порядок, поэтому прокуратура обратилась в суд.

«В ходе проверок уполномоченным органом выявлены нарушения техногенной и пожарной безопасности, в частности установлено, что сооружение гражданской защиты не оборудовано системами противопожарной защиты», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Как говорится в публикации, об обнаруженных нарушениях составили предписание, однако учебное заведение, так и не устранило нарушения.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск. Харьковский окружной административный суд его удовлетворил.

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