Укрытие на 200 человек в Харькове требуют привести в порядок через суд
Суд обязал предприятие в Харькове нормально подготовить укрытие, чтобы люди могли прятаться во время обстрелов.
Речь об укрытии, расположенном на улице Енакиевской в Харькове. Оно находится на балансе предприятия, зарегистрированного в Немышлянском районе. Укрытие площадью 170 квадратных метров рассчитано на 200 человек. Однако до сих пор не готово их принять.
«Установлено, что укрытие не обеспечено системами пожарной защиты. Обязали привести в рабочее состояние трубопровод систем водоснабжения, системы канализации и отопления, укомплектовать сооружение противопожарным инвентарем», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры о выводах проверки, которую провели на месте специалисты ГСЧС.
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Однако предприятие не выполнило предписаний проверяющих. Нарушения не устранили.
«Это стало основанием для направления окружной прокуратурой в Харьковский окружной административный суд искового заявления. После вступления решения суда в законную силу будут приняты меры по его выполнению», — сообщили прокуроры.
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 10:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд обязал предприятие в Харькове нормально подготовить укрытие, чтобы люди могли прятаться во время обстрелов".