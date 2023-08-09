Live
  • Ср 09.08.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.01
    • 🟢

Укрытие на 200 человек в Харькове требуют привести в порядок через суд

Общество 10:24   09.08.2023
Оксана Горун
Укрытие на 200 человек в Харькове требуют привести в порядок через суд

Суд обязал предприятие в Харькове нормально подготовить укрытие, чтобы люди могли прятаться во время обстрелов.

Речь об укрытии, расположенном на улице Енакиевской в Харькове. Оно находится на балансе предприятия, зарегистрированного в Немышлянском районе. Укрытие площадью 170 квадратных метров рассчитано на 200 человек. Однако до сих пор не готово их принять.

«Установлено, что укрытие не обеспечено системами пожарной защиты. Обязали привести в рабочее состояние трубопровод систем водоснабжения, системы канализации и отопления, укомплектовать сооружение противопожарным инвентарем», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры о выводах проверки, которую провели на месте специалисты ГСЧС.

Читайте также: Уроки в метро Харькова: в мэрии рассказали, как это будет

Однако предприятие не выполнило предписаний проверяющих. Нарушения не устранили.

«Это стало основанием для направления окружной прокуратурой в Харьковский окружной административный суд искового заявления. После вступления решения суда в законную силу будут приняты меры по его выполнению», — сообщили прокуроры.

Автор: Оксана Горун
Популярно
ВСУ провели рейд речез Днепр и прорвали оборону РФ — ISW
ВСУ провели рейд речез Днепр и прорвали оборону РФ — ISW
09.08.2023, 07:46
В воздухе Харькова обнаружили канцероген
В воздухе Харькова обнаружили канцероген
08.08.2023, 11:06
Ярославский получает деньги из бюджета Харьковщины — депутат
Ярославский получает деньги из бюджета Харьковщины — депутат
09.08.2023, 08:39
Уроки в метро Харькова: в мэрии рассказали, как это будет
Уроки в метро Харькова: в мэрии рассказали, как это будет
09.08.2023, 08:06
Пошла в бассейн и перестала брать трубку: в Харькове нашли несовершеннолетнюю
Пошла в бассейн и перестала брать трубку: в Харькове нашли несовершеннолетнюю
07.08.2023, 10:34
Машовец о ситуации на Купянском направлении: решили прорываться к Купянску
Машовец о ситуации на Купянском направлении: решили прорываться к Купянску
08.08.2023, 07:39

Новости по теме:

08:06
Уроки в метро Харькова: в мэрии рассказали, как это будет
23:09
Гибель девочки в ДТП с полицейским под Харьковом: информация ГБР и прокуратуры
21:15
Смертельное ДТП на пр. Гагарина: прокуратура требует более жесткого приговора
20:28
Работали и ночью: Терехов похвалил коммунальщиков за ремонт водопровода (фото)
19:01
В Купянске, где был ранен подросток, снаряд упал возле пляжа — прокуратура

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Укрытие на 200 человек в Харькове требуют привести в порядок через суд»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 10:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд обязал предприятие в Харькове нормально подготовить укрытие, чтобы люди могли прятаться во время обстрелов".