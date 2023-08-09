Укрытие на 200 человек в Харькове требуют привести в порядок через суд

Суд обязал предприятие в Харькове нормально подготовить укрытие, чтобы люди могли прятаться во время обстрелов.

Речь об укрытии, расположенном на улице Енакиевской в Харькове. Оно находится на балансе предприятия, зарегистрированного в Немышлянском районе. Укрытие площадью 170 квадратных метров рассчитано на 200 человек. Однако до сих пор не готово их принять.

«Установлено, что укрытие не обеспечено системами пожарной защиты. Обязали привести в рабочее состояние трубопровод систем водоснабжения, системы канализации и отопления, укомплектовать сооружение противопожарным инвентарем», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры о выводах проверки, которую провели на месте специалисты ГСЧС.

Однако предприятие не выполнило предписаний проверяющих. Нарушения не устранили.

«Это стало основанием для направления окружной прокуратурой в Харьковский окружной административный суд искового заявления. После вступления решения суда в законную силу будут приняты меры по его выполнению», — сообщили прокуроры.