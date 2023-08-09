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Укриття на 200 осіб у Харкові вимагають упорядкувати через суд

Суспільство 10:24   09.08.2023
Оксана Горун
Укриття на 200 осіб у Харкові вимагають упорядкувати через суд

Суд зобов’язав підприємство у Харкові нормально підготувати укриття, щоб люди могли ховатись під час обстрілів.

Йдеться про укриття, що розташоване на вулиці Єнакіївській у Харкові. Воно перебуває на балансі підприємства, яке зареєстроване в Немишлянському районі. Укриття площею 170 квадратних метрів розраховане на 200 осіб. Однак досі не готове прийняти їх.

“Встановлено, що укриття не забезпечено системами пожежного захисту, зобов’язано привести у робочий стан трубопровід систем водопостачання, системи каналізації та опалення, укомплектувати споруду протипожежним інвентарем”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури про висновки перевірки, яку провели на місці фахівці ДСНС.

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Проте підприємство не виконало розпоряджень перевіряльників. Порушення не усунули.

“Це стало підставою для направлення окружною прокуратурою до Харківського окружного адміністративного суду позовної заяви. Після набрання рішенням суду законної сили будуть вжиті заходи щодо його виконання”, – повідомили прокурори.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 10:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд зобов’язав підприємство у Харкові нормально підготувати укриття, щоб люди могли ховатись під час обстрілів".