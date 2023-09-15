265 миллионов на школьные укрытия: Синегубов рассказал, как потратят деньги
Начальник ХОВА Олег Синегубов на областном заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины сообщил о планах строительства и ремонта укрытий в учебных заведениях области.
«Решением Кабинета Министров Украины на обустройство укрытий в заведениях общего среднего образования Харьковской области предусмотрены средства субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в сумме 224,6 миллиона гривен. Софинансирование местных бюджетов составляет 40,2 миллиона гривен», – сообщил Синегубов.
За эти почти 265 миллионов планируют построить два новых укрытия и еще девять — капитально отремонтировать. Для строительства и капремонта еще девяти укрытий планируют изготовить проектно-сметную документацию, отметили в пресс-службе ХОВА. Там обещают, что все проекты будут соответствовать государственным строительным нормам — то есть в таких укрытиях дети смогут учиться офлайн и во время войны.
Среди «передовиков производства укрытий» — Песочинская громада. Там, по словам поселкового головы Олега Чернобая, уже обустроили современное укрытие в одной из школ. Оно рассчитано на 700 человек.
«Мы уже подготовили проектно-сметную документацию для того, чтобы построить на территории громады новые современные противорадиационные укрытия со свойствами хранилища класса А-1. Прошли соответствующие экспертизы и готовим документы для объявления тендера. С 1 ноября текущего года вступают в силу новые нормы ГСН. Контролировать этот процесс и принимать в эксплуатацию объекты будут работники ГСЧС. И мы, и соответствующие службы заинтересованы, чтобы все укрытия соответствовали 100% требованиям ГСН», — сказал Чернобай.
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Он также попросил провести для представителей местного самоуправления обучение с участием ГСЧС — чтобы все стороны понимали требования, которые будут предъявлять к укрытиям проверяющие. Соответствующие семинары в регионе пообещал провести и.о. начальник ГСЧС Украины Владимир Демчук.
Отметим, что в целом, по данным ХОВА, сейчас в области начало учебный год 1121 учебное заведение, где учится 393 100 человек. Так что процесс обустройства соответствующих нормам убежищ в каждой из школ обещает растянуться на годы.
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 18:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов на областном заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины сообщил о планах строительства и ремонта укрытий в учебных заведениях области".