265 миллионов на школьные укрытия: Синегубов рассказал, как потратят деньги

Начальник ХОВА Олег Синегубов на областном заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины сообщил о планах строительства и ремонта укрытий в учебных заведениях области.

«Решением Кабинета Министров Украины на обустройство укрытий в заведениях общего среднего образования Харьковской области предусмотрены средства субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в сумме 224,6 миллиона гривен. Софинансирование местных бюджетов составляет 40,2 миллиона гривен», – сообщил Синегубов.

За эти почти 265 миллионов планируют построить два новых укрытия и еще девять — капитально отремонтировать. Для строительства и капремонта еще девяти укрытий планируют изготовить проектно-сметную документацию, отметили в пресс-службе ХОВА. Там обещают, что все проекты будут соответствовать государственным строительным нормам — то есть в таких укрытиях дети смогут учиться офлайн и во время войны.

Среди «передовиков производства укрытий» — Песочинская громада. Там, по словам поселкового головы Олега Чернобая, уже обустроили современное укрытие в одной из школ. Оно рассчитано на 700 человек.

«Мы уже подготовили проектно-сметную документацию для того, чтобы построить на территории громады новые современные противорадиационные укрытия со свойствами хранилища класса А-1. Прошли соответствующие экспертизы и готовим документы для объявления тендера. С 1 ноября текущего года вступают в силу новые нормы ГСН. Контролировать этот процесс и принимать в эксплуатацию объекты будут работники ГСЧС. И мы, и соответствующие службы заинтересованы, чтобы все укрытия соответствовали 100% требованиям ГСН», — сказал Чернобай.

Он также попросил провести для представителей местного самоуправления обучение с участием ГСЧС — чтобы все стороны понимали требования, которые будут предъявлять к укрытиям проверяющие. Соответствующие семинары в регионе пообещал провести и.о. начальник ГСЧС Украины Владимир Демчук.

Отметим, что в целом, по данным ХОВА, сейчас в области начало учебный год 1121 учебное заведение, где учится 393 100 человек. Так что процесс обустройства соответствующих нормам убежищ в каждой из школ обещает растянуться на годы.