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“Один 300 та двоє цивільних 200” – відео з місця обстрілу Харківщини

Події 16:49   16.09.2023
Оксана Горун
“Один 300 та двоє цивільних 200” – відео з місця обстрілу Харківщини

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов опублікував відео, зняте на місці загибелі двох цивільних 16 вересня.

“Ворог поцілив в бусик, на якому їхали троє людей. Автівка їхала дорогою від селища Глибокого до Стрілечої. Водій та пасажир, чоловік та жінка, загинули на місці. Ще один пасажир – отримав контузію, зараз він в обласній лікарні”, — повідомив Болвінов.

На опублікованому ним відео голос за кадром фіксує побачене на місці трагедії: “Один 300 – контужений та двоє цивільних 200”, – каже він.

Болвінов наголосив: цього разу росіяни цілеспрямовано вистрілили у звичайний цивільний автомобіль.

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“Наші фахівці вже на місці події, ледь встигли забрати пораненого та тіла загиблих, як росіяни відкрили вогонь вдруге. Та це все одно не завадить нам відпрацювати та ретельно зібрати докази чергового злочину країни-агресорки”, – написав головний слідчий регіону.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2023 в 16:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов опублікував відео, зняте на місці загибелі двох цивільних 16 вересня".