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«Один 300 и двое гражданских 200» — видео с места обстрела Харьковщины

Происшествия 16:49   16.09.2023
Оксана Горун
«Один 300 и двое гражданских 200» — видео с места обстрела Харьковщины Фото: скриншот

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал видео, снятое на месте гибели двух гражданских 16 сентября.

«Враг попал в бусик, на котором ехали три человека. Автомобиль ехал по дороге от поселка Глубокого до Стрелечьей. Водитель и пассажир, мужчина и женщина, погибли на месте. Еще один пассажир – получил контузию, сейчас он в областной больнице», — сообщил Болвинов.

На опубликованном им видео голос за кадром фиксирует увиденное на месте трагедии: «Один 300 — контуженный и двое гражданских 200», — говорит он.

Болвинов  подчеркнул: на сей раз россияне целенаправленно выстрелили в обычный гражданский автомобиль.

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«Наши специалисты уже на месте происшествия едва успели забрать раненого и тела погибших, как россияне открыли огонь во второй раз. Но это все равно не помешает отработать и тщательно собрать доказательства очередного преступления страны-агрессора», — написал главный следователь региона.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 16:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал видео, снятое на месте гибели двух гражданских 16 сентября".