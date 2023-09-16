«Один 300 и двое гражданских 200» — видео с места обстрела Харьковщины

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал видео, снятое на месте гибели двух гражданских 16 сентября.

«Враг попал в бусик, на котором ехали три человека. Автомобиль ехал по дороге от поселка Глубокого до Стрелечьей. Водитель и пассажир, мужчина и женщина, погибли на месте. Еще один пассажир – получил контузию, сейчас он в областной больнице», — сообщил Болвинов.

На опубликованном им видео голос за кадром фиксирует увиденное на месте трагедии: «Один 300 — контуженный и двое гражданских 200», — говорит он.

Болвинов подчеркнул: на сей раз россияне целенаправленно выстрелили в обычный гражданский автомобиль.

«Наши специалисты уже на месте происшествия едва успели забрать раненого и тела погибших, как россияне открыли огонь во второй раз. Но это все равно не помешает отработать и тщательно собрать доказательства очередного преступления страны-агрессора», — написал главный следователь региона.