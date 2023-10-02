Біля вокзалу в Харкові сталася пожежа: горіли кіоски (фото, відео)

1 жовтня на Привокзальному майдані в Харкові горіли торговельні павільйони.

Повідомлення про пожежу надійшло о 23:15, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області. Горіли відразу 5 торговельних павільйонів. Площа пожежі склала близько 70 кв.м.

«Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалось не допустити розповсюдженню вогню на адміністративну будівлю Укрпошти», – додали рятувальники.

На місці події працювали 4 одиниці техніки та 16 бійців ДСНС.

О 23:28 пожежу локалізували, о 00:55 – повністю ліквідували. Причина виникнення загоряння з’ясовується.