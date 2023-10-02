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Біля вокзалу в Харкові сталася пожежа: горіли кіоски (фото, відео)

Суспільство 11:16   02.10.2023
Вікторія Яковенко
Біля вокзалу в Харкові сталася пожежа: горіли кіоски (фото, відео) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

1 жовтня на Привокзальному майдані в Харкові горіли торговельні павільйони.

Повідомлення про пожежу надійшло о 23:15, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області. Горіли відразу 5 торговельних павільйонів. Площа пожежі склала близько 70 кв.м.

«Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалось не допустити розповсюдженню вогню на адміністративну будівлю Укрпошти», – додали рятувальники.

На місці події працювали 4 одиниці техніки та 16 бійців ДСНС.

О 23:28 пожежу локалізували, о 00:55 – повністю ліквідували. Причина виникнення загоряння з’ясовується.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 11:16;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 жовтня на Привокзальному майдані в Харкові горіли торговельні павільйони.".