Возле вокзала в Харькове произошел пожар: горели киоски (фото, видео)

1 октября на Привокзальной площади в Харькове горели торговые павильоны.

Сообщение о пожаре поступило в 23:15, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Горели сразу пять торговых павильонов. Площадь пожара составила около 70 кв. м.

«Благодаря оперативным действиям бойцов ГСЧС удалось не допустить распространения огня на административное здание Укрпочты», — добавили спасатели.

На месте происшествия работали 4 единицы техники и 16 бойцов ГСЧС.

В 23:28 пожар локализовали, в 00:55 полностью ликвидировали. Причина возникновения возгорания выясняется.