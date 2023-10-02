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Возле вокзала в Харькове произошел пожар: горели киоски (фото, видео)

Общество 11:16   02.10.2023
Виктория Яковенко
Возле вокзала в Харькове произошел пожар: горели киоски (фото, видео) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

1 октября на Привокзальной площади в Харькове горели торговые павильоны.

Сообщение о пожаре поступило в 23:15, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Горели сразу пять торговых павильонов. Площадь пожара составила около 70 кв. м.

«Благодаря оперативным действиям бойцов ГСЧС удалось не допустить распространения огня на административное здание Укрпочты», — добавили спасатели.

На месте происшествия работали 4 единицы техники и 16 бойцов ГСЧС.

В 23:28 пожар локализовали, в 00:55 полностью ликвидировали. Причина возникновения возгорания выясняется.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 11:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 октября на Привокзальной площади в Харькове горели торговые павильоны.".