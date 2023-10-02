Возле вокзала в Харькове произошел пожар: горели киоски (фото, видео)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
1 октября на Привокзальной площади в Харькове горели торговые павильоны.
Сообщение о пожаре поступило в 23:15, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Горели сразу пять торговых павильонов. Площадь пожара составила около 70 кв. м.
«Благодаря оперативным действиям бойцов ГСЧС удалось не допустить распространения огня на административное здание Укрпочты», — добавили спасатели.
На месте происшествия работали 4 единицы техники и 16 бойцов ГСЧС.
В 23:28 пожар локализовали, в 00:55 полностью ликвидировали. Причина возникновения возгорания выясняется.
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 11:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 октября на Привокзальной площади в Харькове горели торговые павильоны.".