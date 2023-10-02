Из-за обстрелов Харьковщины ночью возникло два пожара — ГСЧС

Минувшей ночью спасатели тушили огонь в Подлимане и Купянске-Узловом.

«Около 23:30 оккупанты ударили по поселку Купянск-Узловой. Пожар произошел на территории двух соседних частных домовладений. Горело хозяйственное здание и жилой дом. Общая площадь горения составила 140 кв. м», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь полностью ликвидировали в 02:10. А параллельно — начиная с полночи — вторая команда спасателей боролась с последствиями вражеского удара по селу Подлиман Изюмского района.

«Уже 2 октября, в 00:16, спасатели 60-й ГСПЧ из поселка Боровая и их коллеги из Луганщины выехали в село Подлиман, которое также подверглось обстрелам. Там в частном дворе загорелся двухэтажный жилой дом, два гаража и летняя кухня. К моменту прибытия подразделений ГСЧС огонь успел охватить площадь 800 кв. м. Его удалось обуздать в 04:45. Пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.

В течение суток на Харьковщине зафиксировали еще два пожара из-за вражеских обстрелов — в Боровой, где огонь охватил 1800 квадратных метров недействующего склада, и Волчанске (там горела сухая трава).