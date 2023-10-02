Через обстріли Харківщини вночі виникли дві пожежі – ДСНС
Минулої ночі рятувальники ДСНС гасили вогонь у Підлимані та Куп’янську-Вузловому.
“Біля 23:30 окупанти вдарили по селищу Куп’янськ-Вузловий. Пожежі сталися на території 2-х сусідніх приватних домоволодінь. Горіла господарча будівля і житловий будинок. Загальна площа горіння склала 140 кв. м”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Вогонь повністю ліквідували о 02:10. А паралельно – починаючи з опівночі – друга команда рятувальників боролася з наслідками ворожого удару по селу Підлиман Ізюмського району.
“Вже 2 жовтня, о 00:16, рятувальники 60-ї ДРПЧ з селища Борова та їхні колеги з Луганщини виїхали до села Підлиман, яке також зазнало обстрілів. Там на приватному подвір’ї зайнявся двоповерховий житловий будинок, 2 гаражі та літня кухня. На час прибуття підрозділів ДСНС вогонь встиг охопити площу 800 кв.м. Його вдалось приборкати о 04:45. Постраждалих немає”, – зазначили у ДСНС.
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Протягом доби на Харківщині зафіксували ще дві пожежі через ворожі обстріли – у Боровій, де вогонь охопив 1800 квадратних метрів складу, що не діє, та у Вовчанську (там горіла суха трава).
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 09:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої ночі рятувальники ДСНС гасили вогонь у Підлимані та Куп’янську-Вузловому".