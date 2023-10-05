Зеленський відповів, що може запобігти масовим убивствам як на Харківщині

Захистити українців від атак російських терористів, подібних до тієї, що сталася сьогодні на Харківщині, може лише протиповітряна оборона, підкреслив президент Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ за підсумками III саміту Європейської політичної спільноти в Іспанії.

“Я вважаю що на сьогодні, окрім протиповітряної оборони, захиститись, особливо під час зими, неможливо. Захистити людей, які абсолютно трагічно загинули через цей теракт нелюдський під час поминок. 50 людей загинуло – просто цивільних. Росія це робить щоденно по Харківському регіону – і там тільки ППО. Тому є багато питань, у Європі свої різні виклики, але з точки зору України головуючою темою було забезпечення ППО. Я дуже радий, що в нас сьогодні є потужний прогрес у цьому напрямку”, – сказав Зеленський.

Як приклад він навів новий пакет оборонної підтримки від Іспанії, який містить додаткові засоби ППО – шість систем Hawk. Над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці працює Німеччина.

“Німецький уряд буде працювати над наданням Україні ще однієї системи Patriot саме зараз, на зимовий період. Я вважаю, що це єдина на сьогодні система, при всій повазі до всіх партнерів, яка може протистояти ось таким масовим вбивствам. Тому що Patriot на своєму шляху прибирає будь-які ракети російського злодія”, – зазначив президент.

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе в селі Гроза Куп’янського району. У приміщенні, за даними облпрокуратури, цивільні – переважно жінки та люди похилого віку – поминали загиблого військового. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. Тому поліція та СБУ вважають ймовірною версію, що його наводив хтось на місці. Внаслідок удару на місці загинули 50 людей, серед яких шестирічна дитина. Один поранений помер у лікарні, і ще шестеро постраждалих перебувають у медзакладах області. О 19:50 пошуково-рятувальні роботи було завершено. На Харківщині оголошено триденну жалобу – з 6 по 8 жовтня.