Зеленский сказал, что может предотвратить массовые убийства как на Харьковщине
Защитить украинцев от атак российских террористов, подобных той, которая произошла сегодня на Харьковщине, может только противовоздушная оборона, подчеркнул президент Владимир Зеленский в ходе общения со СМИ по итогам III саммита Европейского политического сообщества в Испании.
«Я считаю, что на сегодня, кроме противовоздушной обороны, защититься, особенно во время зимы, невозможно. Защитить людей, которые абсолютно трагически погибли из-за этого теракта бесчеловечного во время поминок. 50 человек погибло — просто гражданских. Россия это делает ежедневно по Харьковскому региону — и там только ПВО. Поэтому есть много вопросов, в Европе свои разные вызовы, но с точки зрения Украины главенствующей темой было обеспечение ПВО. Я очень рад, что у нас сегодня есть мощный прогресс в этом направлении», — сказал Зеленский.
В качестве примера он привел новый пакет оборонной поддержки от Испании, который содержит дополнительные средства ПВО — шесть систем Hawk. Над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы работает Германия.
«Немецкое правительство будет работать над предоставлением Украине еще одной системы Patriot именно сейчас, на зимний период. Я считаю, что это единственная на сегодня система, при всем уважении ко всем партнерам, которая может противостоять вот таким массовым убийствам. Потому что Patriot на своем пути убирает любые ракеты российского преступника», — отметил президент.
Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе в селе Гроза Купянского района. В помещении, по данным облпрокуратуры, гражданские — преимущественно женщины и пожилые люди — поминали погибшего военного. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. Поэтому полиция и СБУ считают вероятной версию, что его наводил кто-то на месте. В результате удара на месте погибли 50 человек, среди которых шестилетний ребенок. Один раненый скончался в больнице, и еще шестеро пострадавших находятся в медучреждениях области. В 19:50 поисково-спасательные работы были завершены. На Харьковщине объявлен трехдневный траур — с 6 по 8 октября.
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 21:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защитить украинцев от атак российских террористов, подобных той, которая произошла сегодня на Харьковщине, может только противовоздушная оборона, подчеркнул президент Владимир Зеленский в ходе общения со СМИ по итогам III саммита Европейского политического сообщества в Испании.".