Піймали агента російського ГРУ, який хотів підірвати АЗС у Харкові (фото)
Правоохоронці затримали диверсанта, який працював на ГРУ та хотів підірвати кілька АЗС у Харкові та в інших областях України.
«Для вчинення диверсій він планував використати саморобні вибухові пристрої, які зберігав у спеціально облаштованому схроні на території одного з лісових масивів Харківщини. Відповідно до задуму російської воєнної розвідки підриви резервуарів з пальним на АЗС мали призвести до численних жертв серед цивільного населення та поширення панічних настроїв у прикордонних регіонах», – повідомили у Службі безпеки України.
Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому», коли той закладав вибухівки під бочку з газом на одній із харківських АЗС.
При затриманні зловмисника було одразу деактивовано його вибуховий пристрій, який складався з 2,5 кг пластиду та годинникового механізму з електродетонатором.
«Також викрито факти причетності затриманого до вчинення серії інших диверсій на Харківщині. Серед них – підрив колії на залізничній станції та вибухи на двох місцевих автозаправних станціях. За даними слідства, ворожим диверсантом виявився ексспівробітник розформованої міліції, який через суд намагався поновитися на колишній посаді», – додали в СБУ.
За даними правоохоронців, російська воєнна розвідка дистанційно завербувала чоловіка після початку повномасштабного вторгнення РФ.
Під час обшуків у чоловіка знайшли майже 5 кг пластиду, детонатори, годинниковий механізм до вибухівки, 2 бойові гранати Ф-1 та РГД-5, револьвер та майже 900 тисяч гривень.
Чоловіку планують повідомити про підозру за ст. 113 та ст. 263 ККУ. Йому загрожує довічне ув’язнення.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 13:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали диверсанта, який працював на ГРУ та хотів підірвати кілька АЗС у Харкові та в інших областях України.".