Поймали агента российского ГРУ, который хотел подорвать АЗС в Харькове (фото)

Правоохранители задержали диверсанта, который работал на ГРУ и хотел подорвать несколько АЗС в Харькове и других областях Украины.

«Для совершения диверсий он планировал использовать самодельные взрывные устройства, хранившиеся в специально обустроенном схроне на территории одного из лесных массивов Харьковщины. Согласно замыслу российской военной разведки подрывы резервуаров с горючим на АЗС должны привести к многочисленным жертвам среди гражданского населения и распространению панических настроений в приграничных регионах», — сообщили в Службе безопасности Украины.

Правоохранители задержали фигуранта «на горячем», когда тот закладывал взрывные устройства под бочку с газом на одной из харьковских АЗС.

При задержании злоумышленника сразу деактивировали его взрывное устройство, состоявшее из 2,5 кг пластида и часового механизма с электродетонатором.

«Также разоблачены факты причастности задержанного к совершению серии других диверсий в Харьковской области. Среди них – подрыв пути на железнодорожной станции и взрывы на двух местных автозаправочных станциях. По данным следствия, вражеским диверсантом оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который через суд пытался восстановиться на прежней должности», — добавили в СБУ.

По данным правоохранителей, российская военная разведка дистанционно завербовала мужчину после начала полномасштабного вторжения РФ.

Во время обысков у мужчины нашли почти 5 кг пластида, детонаторы, часовой механизм к взрывчатке, 2 боевых гранаты Ф-1 и РГД-5, револьвер и почти 900 тысяч гривен.

Мужчине планируют сообщить о подозрении по ст. 113 и ст. 263 УКУ. Ему грозит пожизненное заключение.