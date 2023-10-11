Live
  • Ср 11.10.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.51
  • EUR 38.6
    • 🟢

Поймали агента российского ГРУ, который хотел подорвать АЗС в Харькове (фото)

Общество 13:18   11.10.2023
Виктория Яковенко
Поймали агента российского ГРУ, который хотел подорвать АЗС в Харькове (фото) Фото: СБУ

Правоохранители задержали диверсанта, который работал на ГРУ и хотел подорвать несколько АЗС в Харькове и других областях Украины.

«Для совершения диверсий он планировал использовать самодельные взрывные устройства, хранившиеся в специально обустроенном схроне на территории одного из лесных массивов Харьковщины. Согласно замыслу российской военной разведки подрывы резервуаров с горючим на АЗС должны привести к многочисленным жертвам среди гражданского населения и распространению панических настроений в приграничных регионах», — сообщили в Службе безопасности Украины.

Правоохранители задержали фигуранта «на горячем», когда тот закладывал взрывные устройства под бочку с газом на одной из харьковских АЗС.

При задержании злоумышленника сразу деактивировали его взрывное устройство, состоявшее из 2,5 кг пластида и часового механизма с электродетонатором.

«Также разоблачены факты причастности задержанного к совершению серии других диверсий в Харьковской области. Среди них – подрыв пути на железнодорожной станции и взрывы на двух местных автозаправочных станциях. По данным следствия, вражеским диверсантом оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который через суд пытался восстановиться на прежней должности», — добавили в СБУ.

По данным правоохранителей, российская военная разведка дистанционно завербовала мужчину после начала полномасштабного вторжения РФ.

Во время обысков у мужчины нашли почти 5 кг пластида, детонаторы, часовой механизм к взрывчатке, 2 боевых гранаты Ф-1 и РГД-5, револьвер и почти 900 тысяч гривен.

Мужчине планируют сообщить о подозрении по ст. 113 и ст. 263 УКУ. Ему грозит пожизненное заключение.

01

02

04

05

07

06

08

09

10
Фото: СБУ

Читайте также: В Харькове задержали агентов ГРУ — СБУ (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Подготовка к зиме в Харькове: Терехов сказал, о чем его предупреждают военные
Подготовка к зиме в Харькове: Терехов сказал, о чем его предупреждают военные
10.10.2023, 13:02
Израилю грозит война на пять фронтов
Израилю грозит война на пять фронтов
11.10.2023, 13:59
Кто навел удар по селу Гроза, местные определили сразу же (видео)
Кто навел удар по селу Гроза, местные определили сразу же (видео)
11.10.2023, 12:08
В дома в Харькове подали теплоноситель, но некоторые зимой не обогреют — мэр
В дома в Харькове подали теплоноситель, но некоторые зимой не обогреют — мэр
11.10.2023, 13:33
Терехов планирует сократить 25% чиновников Харьковского горсовета
Терехов планирует сократить 25% чиновников Харьковского горсовета
11.10.2023, 14:02
Когда в Харькове придется платить за проезд в метро и трамваях: ответ мэрии
Когда в Харькове придется платить за проезд в метро и трамваях: ответ мэрии
11.10.2023, 14:31

Новости по теме:

18:17
Агенту РФ, наводившему ракеты на энергообъекты в Харькове, вынесли приговор
10:45
Готовил воздушную атаку РФ на Харьков: СБУ задержала агента вражеской разведки
10:10
В Харькове задержали агента российского ГРУ (видео)
10:15
В Харькове задержали агента ФСБ, который готовил теракты (фото, видео)
15:57
СБУ поймала жителя Харьковщины, который «сливал» россиянам позиции ВСУ

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Поймали агента российского ГРУ, который хотел подорвать АЗС в Харькове (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 13:18;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали диверсанта, который работал на ГРУ и хотел подорвать несколько АЗС в Харькове и других областях Украины.".