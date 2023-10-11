Поймали агента российского ГРУ, который хотел подорвать АЗС в Харькове (фото)
Правоохранители задержали диверсанта, который работал на ГРУ и хотел подорвать несколько АЗС в Харькове и других областях Украины.
«Для совершения диверсий он планировал использовать самодельные взрывные устройства, хранившиеся в специально обустроенном схроне на территории одного из лесных массивов Харьковщины. Согласно замыслу российской военной разведки подрывы резервуаров с горючим на АЗС должны привести к многочисленным жертвам среди гражданского населения и распространению панических настроений в приграничных регионах», — сообщили в Службе безопасности Украины.
Правоохранители задержали фигуранта «на горячем», когда тот закладывал взрывные устройства под бочку с газом на одной из харьковских АЗС.
При задержании злоумышленника сразу деактивировали его взрывное устройство, состоявшее из 2,5 кг пластида и часового механизма с электродетонатором.
«Также разоблачены факты причастности задержанного к совершению серии других диверсий в Харьковской области. Среди них – подрыв пути на железнодорожной станции и взрывы на двух местных автозаправочных станциях. По данным следствия, вражеским диверсантом оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который через суд пытался восстановиться на прежней должности», — добавили в СБУ.
По данным правоохранителей, российская военная разведка дистанционно завербовала мужчину после начала полномасштабного вторжения РФ.
Во время обысков у мужчины нашли почти 5 кг пластида, детонаторы, часовой механизм к взрывчатке, 2 боевых гранаты Ф-1 и РГД-5, револьвер и почти 900 тысяч гривен.
Мужчине планируют сообщить о подозрении по ст. 113 и ст. 263 УКУ. Ему грозит пожизненное заключение.
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 13:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали диверсанта, который работал на ГРУ и хотел подорвать несколько АЗС в Харькове и других областях Украины.".