В Харькове задержали агентов ГРУ — СБУ (фото)

СБУ заявила о задержании трех агентов врага, которые работали на ГРУ в Харькове и на Житомирщине.

«Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала агентурную сеть главного управления генштаба вс рф (известного как гру), которая действовала в Харьковской и Житомирской областях. В результате спецоперации задержаны три агента российской военной разведки, среди которых – гражданин рф», — сообщила пресс-служба СБУ.

Предатели собирали информацию о местах дислокации Сил обороны в Харьковской и Житомирской областях. Также они отслеживали «прилеты» по объектам инфраструктуры в регионах и «отчитывались» руководству о точности попаданий.

«Всю информацию агенты передавали находившемуся в Белгороде резиденту (старшему) вражеской группы. Им оказался негласный внештатный представитель 74-го разведывательного центра российского гру. Полученные данные он переправлял своему «куратору» – кадровому сотруднику военной разведки рф. Развединформация требовалась оккупантам для подготовки и осуществления прицельных ударов по украинским объектам», — сообщили в СБУ.

Российских агентов задержали в их домах.

«По данным следствия, задержанные — местные жители, которых российская военная разведка завербовала еще до начала полномасштабного вторжения рф. В поле зрения спецслужб рф они попали во время неоднократных выездов на территорию рф, где их и завербовали. После 24 февраля 2022 года российская разведка активировала своих агентов и перешла с ними на регулярные сеансы связи через мессенджер», — пояснили специалисты Службы безопасности.

Задержанным сообщили о подозрении по трем статьям УК. Им грозит пожизненное лишение свободы.