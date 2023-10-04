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В Харкові затримали агентів ГРУ – СБУ (фото)

Події 10:19   04.10.2023
Оксана Горун
В Харкові затримали агентів ГРУ – СБУ (фото)

СБУ заявила про затримання трьох агентів ворога, які працювали на ГРУ в Харкові та на Житомирщині.

“Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну мережу головного управління генштабу зс рф (відомого як гру), яка діяла у Харківській та Житомирській областях. У результаті спецоперації затримано трьох агентів російської воєнної розвідки, серед яких – громадянин рф”, – повідомила пресслужба СБУ.

СБУ затримала агентів ГРУ у Харкові 4

Зрадники збирали інформацію про місця дислокації Сил оборони в Харківській та Житомирській областях. Також вони відстежували “прильоти” по об’єктах інфраструктури в регіонах та “звітували” керівництву про точність влучань.

Усю інформацію агенти передавали резиденту (старшому) ворожої групи, який перебував у Бєлгороді. Ним виявився негласний позаштатний представник 74-го розвідувального центру російського гру. Отримані дані він переправляв своєму “куратору” – кадровому співробітнику воєнної розвідки рф. Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та здійснення прицільних ударів по українських об’єктах”, – повідомили в СБУ.

СБУ затримала агентів ГРУ у Харкові 3

Російських агентів затримали в їхніх помешканнях.

За даними слідства, затримані ˗ місцеві жителі, яких російська воєнна розвідка завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення рф. У поле зору спецслужби рф вони потрапили під час неодноразових виїздів на територію росії, де їх і завербували.
Після 24 лютого 2022 року російська розвідка “активувала” своїх агентів і перейшла з ними на регулярні “сеанси” зв’язку через месенджер“, – пояснили спеціалісти Служби безпеки.

СБУ затримала агентів ГРУ у Харкові 2

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Затриманим повідомили про підозру за трьома статтями КК. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

СБУ затримала агентів ГРУ у Харкові 5

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 10:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ заявила про затримання трьох агентів ворога, які працювали на ГРУ в Харкові та на Житомирщині".