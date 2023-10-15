“Ситуація термінова”. Харків’ян просять здати кров

На Харківщині – дефіцит донорської крові негативного резус-фактора. 4- немає зовсім, повідомляють на фейсбук-сторінці Обласного центру служби крові.

“У нас знову дефіцит. Ситуація термінова. Просимо всіх здати кров та зробити репост!” – закликали в центрі.

У Харкові кров можна здати на вулиці Клочківській, 366 (пн-пт з 08:00 до 15:00, сб з 08:00 до 13:00) та в ТРЦ «Nikolsky», -1 поверх (вт, чт, сб з 09:00 до 14:00).

Попередньо записуватися не треба, однак при собі має бути паспорт чи електронний документ у «Дії». Донорами не можуть бути особи віком до 18 років, люди з хронічними захворюваннями, а також ті, які протягом пів року робили тату чи операції.

Подробиці за телефоном +38 095 570 47 66.