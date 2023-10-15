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«Ситуация срочная». Харьковчан просят сдать кровь

Общество 12:18   15.10.2023
Елена Нагорная
«Ситуация срочная». Харьковчан просят сдать кровь

На Харьковщине — дефицит донорской крови отрицательного резус-фактора. 4- нет совсем, сообщают на странице Областного центра службы крови в Facebook.

«У нас снова дефицит. Ситуация срочная. Просим всех сдать кровь и сделать репост!» — призвали в центре.

В Харькове кровь можно сдать на улице Клочковской, 366 (пн-пт з 08:00 до 15:00, сб з 08:00 до 13:00) и в ТРЦ Никольский, -1 этаж (вт, чт, сб с 09:00 до 14:00).

Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії». Донорами не могут быть лица в возрасте до 18 лет, люди с хроническими заболеваниями, а также те, которые в течение полугода делали тату или операции.

Подробности по телефону +38 095 570 47 66.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2023 в 12:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине — дефицит донорской крови отрицательного резус-фактора. 4- нет совсем, сообщают на странице Областного центра службы крови в Facebook.".