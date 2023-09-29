Шестой донорский пункт, где можно сдать кровь, открыли в центре Харькова

Новый донорский пункт, где можно сдать кровь, приступил к работе в ТРЦ «Nikolsky», сообщили в ХОВА.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Харьковский областной центр службы крови не прекращал свою работу ни на день.

Открытие еще одного донорского зала, на этот раз в ТРЦ «Nikolsky», поможет привлечь больше людей к донации крови, рассказал директор Харьковского областного центра службы крови Вадим Яворский.

Сейчас в Харькове действует 6 донорских пунктов ХОЦСК:

— Клочковская улица, 366. Харьковский областной центр службы крови;

— улица Красноградская, 104. Городская многопрофильная больница №6;

— проспект Александровский, 122. Городская клиническая многопрофильная больница №25;

– въезд Балакирева, 1. Институт общей неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева;

– переулок Балакирева, 3А. Городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи им. профессора О.И. Мещанинова;

– улица Пушкинская, 2-А. Донор-центр в ТРЦ «Nikolsky».