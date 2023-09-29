Шостий донорський пункт, де можна здати кров, відкрили у центрі Харкова
Новий донорський пункт, де можна здати кров, розпочав роботу в ТРЦ «Nikolsky», повідомили у ХОВА.
Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Харківський обласний центр служби крові не припиняв своєї роботи ні на день.
Відкриття ще одного донорського залу, цього разу в ТРЦ «Nikolsky», допоможе залучити більше людей до донації крові, розповів директор Харківського обласного центру служби крові Вадим Яворський.
Наразі у Харкові діє 6 донорських пунктів ХОЦСК:
– вулиця Клочківська, 366. Харківський обласний центр служби крові;
– вулиця Красноградська, 104. Міська багатопрофільна лікарня №6;
– проспект Олександрівський, 122. Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25;
– в’їзд Балакірєва, 1. Інститут загальної невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева;
– провулок Балакірєва, 3А. Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. професора О.І. Мещанінова;
– вулиця Пушкінська, 2-А. Донор-Центр у ТРЦ «Nikolsky».
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 22:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий донорський пункт, де можна здати кров, розпочав роботу в ТРЦ «Nikolsky», повідомили у ХОВА.".