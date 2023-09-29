Шостий донорський пункт, де можна здати кров, відкрили у центрі Харкова

Новий донорський пункт, де можна здати кров, розпочав роботу в ТРЦ «Nikolsky», повідомили у ХОВА.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Харківський обласний центр служби крові не припиняв своєї роботи ні на день.

Відкриття ще одного донорського залу, цього разу в ТРЦ «Nikolsky», допоможе залучити більше людей до донації крові, розповів директор Харківського обласного центру служби крові Вадим Яворський.

Наразі у Харкові діє 6 донорських пунктів ХОЦСК:

– вулиця Клочківська, 366. Харківський обласний центр служби крові;

– вулиця Красноградська, 104. Міська багатопрофільна лікарня №6;

– проспект Олександрівський, 122. Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25;

– в’їзд Балакірєва, 1. Інститут загальної невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева;

– провулок Балакірєва, 3А. Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. професора О.І. Мещанінова;

– вулиця Пушкінська, 2-А. Донор-Центр у ТРЦ «Nikolsky».