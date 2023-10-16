На Харківщині роздали 9400 продуктових наборів за тиждень

Звітність про роздачу на Харківщині “гуманітарки” опублікувала ХОВА.

“Впродовж минулого тижня, з 9 по 13 жовтня, Харківський обласний гуманітарний штаб доправив 9400 продовольчих наборів до Нововодолазької, Лозівської, Слобожанської, Зачепилівської, Балаклійської, Валківської, Донецької громад, а також ГО “Дія” для подальшого розповсюдження серед населення”, – повідомила пресслужба ХОВА.

Також ряду громад передали 1681 кг продуктів. Їх отримали Золочівська, Нововодолазька, Лозівська, Куп’янська, Зачепилівська, Балаклійська та Краснокутська громади та Харківська академія безперервної освіти.

Також у ХОВА відзвітували, що передали дві тонни одягу до Вовчанської громади та 50 листів OSB до Новопокровської громади.