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На Харківщині роздали 9400 продуктових наборів за тиждень

Суспільство 11:35   16.10.2023
Оксана Горун
На Харківщині роздали 9400 продуктових наборів за тиждень

Звітність про роздачу на Харківщині “гуманітарки” опублікувала ХОВА. 

“Впродовж минулого тижня, з 9 по 13 жовтня, Харківський обласний гуманітарний штаб доправив 9400 продовольчих наборів до Нововодолазької, Лозівської, Слобожанської, Зачепилівської, Балаклійської, Валківської, Донецької громад, а також ГО “Дія” для подальшого розповсюдження серед населення”, – повідомила пресслужба ХОВА.

Також ряду громад передали 1681 кг продуктів. Їх отримали Золочівська, Нововодолазька, Лозівська, Куп’янська, Зачепилівська, Балаклійська та Краснокутська громади та Харківська академія безперервної освіти.

Також у ХОВА відзвітували, що передали дві тонни одягу до Вовчанської громади та 50 листів OSB до Новопокровської громади.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 11:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Звітність про роздачу на Харківщині “гуманітарки” опублікувала ХОВА".