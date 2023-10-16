На Харьковщине раздали 9400 продуктовых наборов за неделю

Отчетность о раздаче на Харьковщине «гуманитарки» опубликовала ХОВА.

«В течение прошедшей недели, с 9 по 13 октября, Харьковский областной гуманитарный штаб доставил 9400 продовольственных наборов в Нововодолажскую, Лозовскую, Слобожанскую, Зачепиловскую, Балаклейскую, Валковскую, Донецкую громады, а также ОО «Дія» для дальнейшего распространения среди населения», — сообщила пресс-служба ХОВА.

Также ряду громад передали 1681 кг продуктов. Их получили Золочевская, Нововодолажская, Лозовская, Купянская, Зачепиловская, Балаклейская и Краснокутская громады и Харьковская академия непрерывного образования.

Также в ХОВА отчитались, что передали два тонны одежды в Волчанскую громаду и 50 листов OSB в Новопокровскую громаду.