31-річний харків’янин Сметанін наростив випуск снарядів і бореться з корупцією

За кілька місяців, що Герман Сметанін очолює «Укроборонпром», виробництво снарядів зросло на 100-1000%, залежно від конкретного типу, пише The Economist.

У березні Україна різко перезавантажила свою оборонно-промислову команду. Олександр Камишин, гіперактивний менеджер із реформістським минулим, став головою Міністерства стратегічних галузей. Раніше він займався залізницями та користується довірою найближчого оточення президента. Ще більш дивним є нещодавнє призначення Германа Сметаніна, маловідомої 31-річної людини, керівника державного оборонного консорціуму, відомого як «Укроборонпром». Йому належить розібратися з неефективною, що розрослася, і свідомо корумпованою компанією – у воєнний час.

Сметанін, інженер-конструктор, що пройшов шлях від цеху до посади директора, має унікальну кваліфікацію для цієї незавидної роботи. На початку війни в лютому 2022 року його можна було знайти в рідному Харкові, за 35 км від російського кордону, як директора знаменитого, але вже згаслого танкового заводу. Він жив на виробництві у перші жахливі тижні, коли бомби падали на дахи, а група робітників продовжувала виробництво у перервах між обстрілами. Кожен оборонний контракт зрештою було виконано. “Якщо міномети або артилерія били поблизу, доводилося почекати півгодини, перш ніж почати знову”, – згадує він.

Зробити «Укроборонпром» цікавим, добре оплачуваним, але менш збитковим — одна з головоломок, які стоять перед Сметаніним. Його увага зосереджена на простоті: збільшенні виробництва, реструктуризації бізнесу та боротьбі з корупцією. На першому вже є прогрес, повідомляє він. За кілька місяців, що Сметанін очолює, виробництво снарядів зросло на 100-1000%, залежно від конкретного типу.

Виробництво зброї всіх категорій зростає, незважаючи на постійні атаки.

Реформа структури управління призведе до появи нових субхолдингових кластерів компаній, які будуть організовані за спеціалізацією: бронетехніка, авіація, суднобудування тощо.

34 з 66 одиниць досі організованих як державні компанії, незабаром будуть перетворені на товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерні товариства зі спостережними радами. Призначатиме директорів заводів, які в минулому були основним джерелом корупції, відтепер незалежна комісія.

Відвертий інсайдер із міністерства припускає, що державно-приватне партнерство може бути єдиною надією для “Укроборонпрому” та його команди молодих реформаторів. «Чи зможете ви відновити 60 із лишком недофінансованих, корумпованих заводів? Я так не думаю. Але чи можете ви використовувати їх як платформи для приватних розробок? Можливо.” Високопоставлене джерело в уряді згодне з тим, що Сметаніну буде важко врятувати застиглого оборонного гіганта України. «Логічно, що він не має надії. Але ми живемо в країні під назвою Україна, то шанс у нього є».