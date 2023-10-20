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31-летний харьковчанин Сметанин нарастил выпуск ракет и борется с коррупцией

Общество 18:14   20.10.2023
Оксана Якушко
31-летний харьковчанин Сметанин нарастил выпуск ракет и борется с коррупцией

За те несколько месяцев, что Герман Сметанин возглавляет «Укроборонпром», производство снарядов выросло на 100-1000%, в зависимости от конкретного типа, пишет The Economist.

В марте Украина резко перезагрузила свою оборонно-промышленную команду. Александр Камышин, гиперактивный менеджер с реформистским прошлым, стал главой Министерства стратегических отраслей. Ранее он занимался железными дорогами и пользуется доверием ближайшего окружения президента. Еще более удивительным является недавнее назначение Германа Сметанина, малоизвестного 31-летнего человека, руководителем государственного оборонного консорциума, известного как «Укроборонпром». Ему предстоит разобраться с разросшейся, неэффективной и заведомо коррумпированной компанией – в военное время.

Сметанин, инженер-конструктор, прошедший путь от цеха до должности директора, обладает уникальной квалификацией для этой незавидной работы. В начале войны в феврале 2022 года его можно было найти в родном Харькове, в 35 км от российской границы, в качестве директора знаменитого, но уже угасшего танкового завода. Он жил на фабрике в первые ужасающие недели, когда бомбы падали на крыши, а группа рабочих продолжала производство в перерывах между обстрелами. Каждый оборонный контракт в конечном итоге был выполнен. «Если минометы или артиллерия били поблизости, приходилось подождать полчаса, прежде чем начать снова», — вспоминает он.

Сделать «Укроборонпром» интересным, хорошо оплачиваемым, но менее убыточным — одна из головоломок, стоящих перед Сметаниным. Его внимание сосредоточено на простоте: увеличении производства, реструктуризации бизнеса и борьбе с коррупцией. По первому уже есть прогресс, сообщает он. За те несколько месяцев, что Сметанин возглавляет, производство снарядов выросло на 100-1000%, в зависимости от конкретного типа.

Производство оружия всех категорий растет, несмотря на постоянные российские атаки.

Реформа структуры управления приведет к появлению новых субхолдинговых кластеров компаний, которые будут организованы по специализации: бронетехника, авиация, судостроение и так далее.

34 из 66 единиц все еще организованных как государственные компании, вскоре будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью или акционерные общества с наблюдательными советами. Назначать директоров заводов, которые в прошлом были основным источником коррупции, отныне будет независимая комиссия.

Откровенный инсайдер из министерства предполагает, что государственно-частное партнерство может быть единственной надеждой для «Укроборонпрома» и его команды молодых реформаторов. «Сможете ли вы восстановить 60 с лишним недофинансированных, коррумпированных заводов? Я так не думаю. Но можете ли вы использовать их в качестве платформ для частных разработок? Может быть.» Высокопоставленный источник в правительстве согласен с тем, что Сметанину будет трудно спасти дремлющего оборонного гиганта Украины. «Логично, что у него нет надежды. Но мы живем в стране под названием Украина, так что шанс у него есть».

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Автор: Оксана Якушко
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Без связей. Кто новый глава «Укроборонпрома» харьковчанин Герман Сметанин?

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 18:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За те несколько месяцев, что Герман Сметанин возглавляет «Укроборонпром», производство снарядов выросло на 100-1000%, в зависимости от конкретного типа, пишет The Economist.".