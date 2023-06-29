Без связей. Кто новый глава «Укроборонпрома» харьковчанин Герман Сметанин?

О новом руководителе «Укроборонпрома» говорят, что Герман Сметанин происходит из класса «производителей» — то есть он не политик, не финансист, не менеджер-управленец, сообщает BBC. Сметанин не имел никакого политического протектората над собой или родственных связей, причастных к политикам или чиновникам в этой сфере.

За 13 лет своей истории «Укроборонпром» – государственный концерн, объединяющий почти 100 оборонных предприятий Украины – вместо того, чтобы быть ключевым звеном в системе обороноспособности, довольно быстро стал «черной дырой», только поглощавшей государственные финансы и не дававшей желаемого результата. Некоторые из его бывших руководителей получили подозрения в коррупции и в государственной измене в пользу рф. Перед новым руководителем стоят задачи кардинально реформировать «Укроборонпром» и сделать его действительно надежным поставщиком оружия, боеприпасов и техники для фронта. Так кто же этот новый начальник концерна 31-летний Герман Сметанин?

«Молодой прогрессивный лидер. Прошел свой путь в ОПК от инженера до руководителя заводов», — так описал Сметанина министр стратегической промышленности Александр Камышин, объявляя о его назначении 28 июня.

Действительно, за свой относительно молодой возраст Сметанин успел побыть руководителем трех крупных оборонных предприятий Украины и заслужить хорошие отзывы о своей деятельности.

Герман Сметанин родился 8 октября 1992 в Харькове. Окончил местную школу, а затем выучился на инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете.

Также получил специальность менеджера по управлению в сфере ОПК в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».

В интернете можно найти резюме Сметанина для работы репетитором математики и физики. Там указано, что он «автор статей в области обучения, машиностроения, философии. Призер олимпиад и всеукраинских конкурсов по специальности».

В 2014 году, то есть в 22 года Сметанин начал работать инженером в Харьковском конструкторском бюро машиностроения. Позже стал главным конструктором и главным инженером Львовского бронетанкового завода.

В январе 2020 года попал на руководящий пост на танковом заводе имени Малышева, где стал директором по производству.

Уже в следующем году 28-летний Сметанин возглавил стратегически важное оборонное предприятие «Харьковский бронетанковый завод».

В апреле 2023 года его перевели на должность гендиректора завода имени Малышева, а уже через 2 месяца молодой руководитель возглавил «Украинскую оборонную промышленность» (акционерное общество с таким названием создано вместо госконцерна «Укроборонпром»).

Свой стремительный карьерный взлет Герман объяснял довольно просто – необходимо заниматься любящим делом и пройти все ступени в профессии.

«В студенческие годы мечтал стать инженером-конструктором в автомобилестроительной отрасли. – рассказывал он в интервью «Урядовому курьеру» в декабре 2021 года. – Однако так сложилось, что реализую себя в танкостроении. И по этому поводу никак не сожалею »

Сметанин участвовал в разработке бронемашин «Дозор-Б»,»Зубр» и «Лев»

Сметанин указывает, что он был ведущим специалистом по разработке украинского бронеавтомобиля «Дозор-Б» и организовывал проведение государственного испытания этой новинки.

Кроме того, он приложился к созданию бронемашин «Зубр» и «Лев», а также гусеничной пожарной машины на базе танка Т-72.

«Это, кстати, по признанию специалистов, одна из лучших пожарных машин такого рода в мире», – без лишней скромности отмечал Сметанин.

Собеседник ВВС Украина из «Укроборонпрома», пересекавшийся со специалистом во время его работы на Львовском бронетанковом заводе, указывает на хорошие организаторские способности молодого руководителя.

«Культура производства на ЛБТС, когда он там был главным инженером, была на очень высоком уровне. По крайней мере, выше, чем на других украинских предприятиях».

Он также советует не сосредоточить внимание на молодом возрасте на новом руководителе оборонпрома, а обратить внимание на его почти 10-летний опыт в этой сфере.

«Моя же цель – чтобы Украина стала законодателем в создании бронетехники и, верю, она вполне реалистичная», – заявлял Герман Сметанин 2 года назад.

Теперь, получив всю полноту власти в украинских защитниках, он может воплотить свои пожелания в жизнь. Однако эксперты указывают, что сделать это будет очень сложно.

Сметанин станет фактически первым руководителем «Укроборонпрома», пришедшим изнутри этой системы.

Его предшественник Юрий Гусев, хоть и был некоторое время заместителем министра обороны, но не имел отношения непосредственно к оборонной промышленности.

«Это было наиболее приемлемое решение в сложившихся условиях. Герман Сметанин происходит из класса «производителей», если так можно сказать, в государственном ОПК. То есть, он не политик, не финансист, не менеджер-управленец. Он именно производитель», – указывает руководитель профильной экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

Карьерный скачок Сметанина произошел в 2019 году, когда «Укроборонпром» возглавлял Айварас Абрамавичюс. Молодой специалист получил высокие должности, пройдя открытые конкурсы.

«Уже тогда мы установили информацию, что тогда у него не было никакого политического протектората над собой, у него не было никаких родственных связей, причастных к политикам или чиновникам в этой сфере».

По информации Каневского, офис президента обратил внимание на то, как Сметанин смог удачно наладить ремонт и модернизацию бронетехники ВСУ на заводе в Харькове, когда город страдал от ежедневных обстрелов рф и активных боевых действий.

Перед новым главой оборонпрома руководство государства уже поставило достаточно амбициозные задачи. В своей должности Сметанин должен нарастить производство боеприпасов и военной техники, построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру и трансформировать государственный концерн.

Это именно то, что не удалось сделать его предшественнику Юрию Гусеву, указывает ВВС собеседник, длительное время работавший в «Укроборонпроме». Он говорит, что в последние годы деятельность концерна была больше сосредоточена на пиаре, а не на реальной работе.

«По данным источников УП, согласно новым планам, президенту Зеленскому обещали, что в мае 2023 года украинские ракеты «Сапсан» (экспортное название «Гром-2″) будут массово уничтожать российскую военную инфраструктуру в глубине территории рф».

«Сапсан» — оперативно-тактический ракетный комплекс, который начали разрабатывать еще 20 лет назад, но так и не довели до логического конца. Было заявлено, что этот ОТРК будет способен избивать баллистическими ракетами на 300-500 км. В условиях войны это был бы мощный инструмент в руках ВСУ.

Но по состоянию на июнь 2023 до сих пор не известно, когда будет завершено изготовление хотя бы первого образца этого комплекса.

Кроме того, объективными причинами, по которым предприятия украинской оборонки не смогли наладить мощное производство во время войны, являются то, что они фактически стали главными мишенями для российских ракет.

За полтора года полномасштабного вторжения заводы «Укроборонпрома» пережили 150 ракетных атак. Некоторые предприятия на востоке и юге разрушены от интенсивных боев или вообще оказались под российской оккупацией.

В таких условиях новый молодой руководитель «Укроборонпрома» должен показать скорый результат.

Некоторые наши собеседники из отечественного ОПК имеют большой скепсис по этому поводу.

«Ведь задачи, которые ставятся перед Сметаниным, они почти те же, что были перед Гусевым. Но условия их выполнения стали в разы сложнее».