Харьковчанин возглавил «Укроборонпром»

О назначении гендиректором ГК «Укроборонпром» бывшего руководителя харьковского завода им. Малышева Германа Сметанина сообщил Министр стратегической промышленности Александр Камышин.

«Кабмин назначил новым гендиректором УкрОборонПрома Германа Сметанина. Молодой прогрессивный лидер. Прошел свой путь в ОПК от инженера до руководителя заводов», — рекомендовал назначенца Камышин.

Он отметил, что перед новым руководителем «Укроборонпрома» стоят три главные задачи: нарастить производство боеприпасов и военной техники; построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру и трансформировать «Укроборонпром».

Герман Сметанин — харьковчанин, 1993 года рождения. Он окончил в Харькове школу №49, а затем — Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет. Работал в КБ им. Морозова в 2014-2015 годах. Затем — во Львове. В 2020-2021 годах был директором по производству ГП «Завод имени В.А. Малышева». С апреля 2021 по апрель 2023 года — был директором Государственного предприятия «Харьковский бронетанковый завод». А в апреле 2023 года стал гендиректором завода им. Малышева.