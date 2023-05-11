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На Харьковщину приезжал Резников: Синегубов рассказал подробности (фото)

Политика 22:10   11.05.2023
Елена Нагорная
На Харьковщину приезжал Резников: Синегубов рассказал подробности (фото) Фото: Олег Синегубов

11 мая министр обороны Украины Алексей Резников, гендиректор концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев и председатель комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич побывали на одном из полигонов Харьковской области.

Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, были рассмотрены вопросы организации обороны и обеспечения военных современным вооружением. Также тестировали танк «Оплот».

«Убедились, что техника украинского производства соответствует требованиям ВСУ и способна решать сложные задачи на поле боя», — отметил Синегубов.

Кроме этого, Резников отметил 30 работников «Укроборонпрома» Харьковщины государственными наградами.


Фото: Олег Синегубов

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 22:10;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 мая министр обороны Украины Алексей Резников, гендиректор концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев и председатель комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич побывали на одном из полигонов Харьковской области.".