На Харьковщину приезжал Резников: Синегубов рассказал подробности (фото)

11 мая министр обороны Украины Алексей Резников, гендиректор концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев и председатель комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич побывали на одном из полигонов Харьковской области.

Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, были рассмотрены вопросы организации обороны и обеспечения военных современным вооружением. Также тестировали танк «Оплот».

«Убедились, что техника украинского производства соответствует требованиям ВСУ и способна решать сложные задачи на поле боя», — отметил Синегубов.

Кроме этого, Резников отметил 30 работников «Укроборонпрома» Харьковщины государственными наградами.



Фото: Олег Синегубов