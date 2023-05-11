На Харьковщину приезжал Резников: Синегубов рассказал подробности (фото)
Фото: Олег Синегубов
11 мая министр обороны Украины Алексей Резников, гендиректор концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев и председатель комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич побывали на одном из полигонов Харьковской области.
Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, были рассмотрены вопросы организации обороны и обеспечения военных современным вооружением. Также тестировали танк «Оплот».
«Убедились, что техника украинского производства соответствует требованиям ВСУ и способна решать сложные задачи на поле боя», — отметил Синегубов.
Кроме этого, Резников отметил 30 работников «Укроборонпрома» Харьковщины государственными наградами.
Фото: Олег Синегубов
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 22:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 мая министр обороны Украины Алексей Резников, гендиректор концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев и председатель комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич побывали на одном из полигонов Харьковской области.".