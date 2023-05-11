На Харківщину приїжджав Резніков: Синєгубов розповів подробиці (фото)
11 травня міністр оборони України Олексій Резніков, гендиректор концерну “Укроборонпром” Юрій Гусєв та голова комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич побували на одному з полігонів Харківської області.
Про це повідомляє в Telegram начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, були розглянуті питання організації оборони та забезпечення військових сучасним озброєнням. Також тестували танк “Оплот”.
«Переконалися, що техніка українського виробництва відповідає вимогам ЗСУ та здатна вирішувати складні задачі на полі бою», – зазначив Синєгубов.
Окрім цього, Резніков відзначив 30 працівників “Укроборонпрому” Харківщини державними нагородами.
Фото: Олег Синєгубов
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 22:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 травня міністр оборони України Олексій Резніков, гендиректор концерну “Укроборонпром” Юрій Гусєв та голова комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич побували на одному з полігонів Харківської області.".