Синєгубов повідомив, коли реалізують анонсований із Будановим оборонний проєкт
Оборонний проєкт, який напередодні анонсував начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, опублікувавши фото з керівником ГУР Міноборони Кирилом Будановим, реалізують у регіоні у строк до п’яти місяців.
Про це Синєгубов розповів журналістам, але більше деталей не розкрив.
“Є певні проєкти, які ми вже розпочали на Харківщині. На жаль, розкривати деталі не можу, оскільки це одразу буде мішенню для військ РФ. Як тільки цей проєкт буде реалізований, для цього нам потрібно три-чотири місяці, можливо навіть й п’ять, ми одразу його презентуємо. І цей проєкт спрямований на підвищення обороноздатності та посилення наших військ”, – сказав очільник ХОВА.
За його словами, зустріч із Будановим відбулася в межах його запланованого візиту в Київ.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 16:19;
Кореспондент Павло Велицький, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оборонний проєкт, який напередодні анонсував начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, опублікувавши фото з керівником ГУР Міноборони Кирилом Будановим, реалізують у регіоні у строк до п’яти місяців.".