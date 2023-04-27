Синегубов сообщил, когда реализуют анонсированный с Будановым оборонный проект
Фото: Олег Синегубов
Оборонный проект, который накануне анонсировал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, опубликовав фото с руководителем ГУР Минобороны Кириллом Будановым, реализуют в регионе в срок до пяти месяцев.
Об этом Синегубов рассказал журналистам, но больше деталей — не раскрыл.
«Есть определенные проекты, которые мы уже начали на Харьковщине. К сожалению, раскрывать детали не могу, поскольку это сразу будет мишенью для войск РФ. Как только этот проект будет реализован, для этого нам нужно три-четыре месяца, возможно даже и пять, мы сразу его представим. И этот проект направлен на повышение обороноспособности и усиление наших войск», — сказал глава ХОВА.
По его словам, встреча с Будановым состоялась в рамках его запланированного визита в Киев.
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 16:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оборонный проект, который накануне анонсировал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, опубликовав фото с руководителем ГУР Минобороны Кириллом Будановым, реализуют в регионе в срок до пяти месяцев.".