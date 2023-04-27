Live
  • Четверг 27.04.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.39
    • 🟢

Синегубов сообщил, когда реализуют анонсированный с Будановым оборонный проект

Политика 16:19   27.04.2023
Елена Нагорная
Синегубов сообщил, когда реализуют анонсированный с Будановым оборонный проект Фото: Олег Синегубов

Оборонный проект, который накануне анонсировал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, опубликовав фото с руководителем ГУР Минобороны Кириллом Будановым, реализуют в регионе в срок до пяти месяцев.

Об этом Синегубов рассказал журналистам, но больше деталей — не раскрыл.

«Есть определенные проекты, которые мы уже начали на Харьковщине. К сожалению, раскрывать детали не могу, поскольку это сразу будет мишенью для войск РФ. Как только этот проект будет реализован, для этого нам нужно три-четыре месяца, возможно даже и пять, мы сразу его представим. И этот проект направлен на повышение обороноспособности и усиление наших войск», — сказал глава ХОВА.

По его словам, встреча с Будановым состоялась в рамках его запланированного визита в Киев.

Читайте также: Синегубов опубликовал фото с Будановым и анонсировал новый оборонный проект

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

16:52
Синегубов прокомментировал слухи о якобы своем увольнении
16:19
Синегубов сообщил, когда реализуют анонсированный с Будановым оборонный проект
16:08
В деоккупированное Граково возвращают электрику: когда появится свет (фото)
15:58
В результате обстрела Липцев кроме домов повреждено админздание — Синегубов
14:55
Заминированный Изюм: люди ходят на кладбища и собирают «урожаи» гранат (сюжет)

  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов сообщил, когда реализуют анонсированный с Будановым оборонный проект»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 16:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оборонный проект, который накануне анонсировал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, опубликовав фото с руководителем ГУР Минобороны Кириллом Будановым, реализуют в регионе в срок до пяти месяцев.".