Синегубов сообщил, когда реализуют анонсированный с Будановым оборонный проект

Оборонный проект, который накануне анонсировал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, опубликовав фото с руководителем ГУР Минобороны Кириллом Будановым, реализуют в регионе в срок до пяти месяцев.

Об этом Синегубов рассказал журналистам, но больше деталей — не раскрыл.

«Есть определенные проекты, которые мы уже начали на Харьковщине. К сожалению, раскрывать детали не могу, поскольку это сразу будет мишенью для войск РФ. Как только этот проект будет реализован, для этого нам нужно три-четыре месяца, возможно даже и пять, мы сразу его представим. И этот проект направлен на повышение обороноспособности и усиление наших войск», — сказал глава ХОВА.

По его словам, встреча с Будановым состоялась в рамках его запланированного визита в Киев.

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