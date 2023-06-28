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Харків’янин очолив “Укроборонпром”

Політика 10:12   28.06.2023
Оксана Горун
Харків’янин очолив “Укроборонпром”

Про призначення гендиректором ДК “Укроборонпром” колишнього керівника харківського заводу ім. Малишева Германа Сметаніна повідомив Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

“Кабмін призначив новим гендиректором УкрОборонПрому Германа Сметаніна. Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів”, – рекомендував призначенця Камишін.

Він зазначив, що перед новим керівником “Укроборонпрому” стоять три головні завдання: наростити виробництво боєприпасів та військової техніки; побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру та трансформувати “Укроборонпром”.

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Герман Сметанін – харків’янин, 1993 року народження. Він закінчив у Харкові школу №49, а потім – Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Працював у КБ ім. Морозова у 2014-2015 роках. Потім – у Львові. У 2020-2021 роках був директором із виробництва ДП “Завод імені В.О. Малишева”. З квітня 2021 року по квітень 2023 року – був директором Державного підприємства “Харківський бронетанковий завод”. А у квітні 2023 року став гендиректором заводу ім. Малишева.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 10:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про призначення гендиректором ДК “Укроборонпром” колишнього керівника харківського заводу ім. Малишева Германа Сметаніна повідомив Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін".