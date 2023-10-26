Понад 4,5 тисячі будинків на Харківщині – з теплом. Інформація Синєгубова

Станом на 26 жовтня в Харківській області опалюється майже 60% житлових будинків.

«Температура повітря поступово знижується, тому продовжуємо підключати до системи теплопостачання житлові будинки та об’єкти соціальної сфери Харківщини. Наразі в області запущені 318 котелень, що складає майже 60% від усіх запланованих до запуску. Тепло подається до 4 531 житловий будинок», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Котельні працюють у 26 громадах області. Зокрема, у місті Харків та Кегичівській, Коломацькій, Старовірівській, Роганській, Пісочинській, Оскільській, Дергачівській та Печенізькій громадах.

Уже опалюється 655 об’єктів соціальної сфери, серед яких 94 – медзаклади.