Понад 4,5 тисячі будинків на Харківщині – з теплом. Інформація Синєгубова
Станом на 26 жовтня в Харківській області опалюється майже 60% житлових будинків.
«Температура повітря поступово знижується, тому продовжуємо підключати до системи теплопостачання житлові будинки та об’єкти соціальної сфери Харківщини. Наразі в області запущені 318 котелень, що складає майже 60% від усіх запланованих до запуску. Тепло подається до 4 531 житловий будинок», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Котельні працюють у 26 громадах області. Зокрема, у місті Харків та Кегичівській, Коломацькій, Старовірівській, Роганській, Пісочинській, Оскільській, Дергачівській та Печенізькій громадах.
Уже опалюється 655 об’єктів соціальної сфери, серед яких 94 – медзаклади.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 16:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 26 жовтня в Харківській області опалюється майже 60% житлових будинків.".